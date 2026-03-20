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Mundo Israel | Irán | ataques

Guerra en Medio Oriente

Israel realizó ataques de falsa bandera en 2 países de la región para culpar a Irán, acusó nuevo líder

Irán sostiene que los recientes ataques en Turquía y Omán fueron parte de una "estratagema" de Israel para sembrar división con los países vecinos.

Líder supremo de Irán, Seyyed Mojtabá Jamenei, apuntó a Israel por ataques de falsa bandera.

Líder supremo de Irán, Seyyed Mojtabá Jamenei, apuntó a Israel por ataques de falsa bandera.
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Por Redacción Caras y Caretas

El flamante líder supremo de Irán, Seyyed Mojtabá Jamenei, afirmó este viernes 20 de marzo que los recientes ataques registrados en Turquía y Omán, países con los que la república islámica asegura mantener "buenas relaciones", no fueron llevadas a cabo por las fuerzas iraníes, sino orquestado por Israel, informó la agencia Tasnim.

Según el comunicado, se trata de una "estratagema del enemigo sionista" basada en tácticas de "falsa bandera" para generar discordia entre Irán y sus vecinos, una dinámica que, advirtió, "podría extenderse a otros países" de la región.

Ayatolá: existe una "unidad extraordinaria" en Irán

Jamenei sostuvo que el enemigo "se equivoca" si cree que eliminando a dirigentes y atacando infraestructuras logrará sembrar el miedo y la división en la sociedad iraní.

Asimismo, el líder supremo insistió en que existe una "unidad extraordinaria" entre la población y las autoridades que ha provocado "fracturas" en el campo adversario, y llamó a aprovechar esa cohesión como una "gran bendición" que debe ser preservada.

FUENTE: RT en Español

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