Israel realizó ataques de falsa bandera en 2 países de la región para culpar a Irán, acusó nuevo líder

El flamante líder supremo de Irán, Seyyed Mojtabá Jamenei, afirmó este viernes 20 de marzo que los recientes ataques registrados en Turquía y Omán, países con los que la república islámica asegura mantener "buenas relaciones", no fueron llevadas a cabo por las fuerzas iraníes, sino orquestado por Israel, informó la agencia Tasnim.