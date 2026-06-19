Netanyahu desafía la estrategia de EEUU y asegura que Israel mantendrá la ocupación en el sur del Líbano

Fricciones bilaterales: Trump y Vance critican el coste civil

La postura de Tel Aviv ha encontrado un rechazo explícito en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump criticó abiertamente la desproporcionalidad de los bombardeos israelíes durante una rueda de prensa conjunta con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

"No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar", declaró el mandatario estadounidense.

En esa misma línea, el vicepresidente J.D. Vance instó a Israel a priorizar el proceso de paz en Oriente Medio y calificó de "inaceptables" los ataques sobre zonas civiles en Beirut. Si bien Vance reiteró el derecho legítimo de Israel a la defensa propia, subrayó que el país hebreo "debe respetar este proceso de paz, que es fundamentalmente beneficioso para ellos y para toda la región".

Impacto humanitario y devastación en el terreno

Mientras las FDI aseguran haber abatido a "decenas" de combatientes de Hezbolá, los reportes sobre el terreno constatan una grave crisis humanitaria. Los bombardeos de las últimas horas han arrasado miles de viviendas e infraestructura civil crítica en el sur del Líbano.

La intensificación de la ofensiva ha provocado una nueva oleada de desplazamientos masivos de población civil, que huye de los ataques con destino a la capital, Beirut, en medio de una creciente condena global por las víctimas civiles registradas.