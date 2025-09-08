Sabotaje

El 26 de septiembre de 2022, los gasoductos se vieron afectados por potentes explosiones en aguas de las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca, tras lo cual se detectaron fugas de gas en el mar. Las autoridades de varios países atribuyeron lo ocurrido a un posible acto de sabotaje.

En 2022, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que detrás de estos ataques se encontraba alguien "capaz de organizar las explosiones técnicamente y que ya recurrió a ese tipo de sabotajes".

Además, el reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh concluyó en 2023 que la Casa Blanca estaba detrás del atentado.

Desde Moscú denuncian que Occidente ignora sus propuestas para iniciar una investigación imparcial sobre el sabotaje e intentan culpar a un grupo común de buzos ucranianos, a pesar de que un ataque de tal magnitud no podría haber sido perpetrado por aficionados.