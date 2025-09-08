El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido, Valeri Zaluzhny, habría dado la orden de realizar el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, que durante años suministraron gas ruso barato a Europa, informó Welt citando a un investigador alemán.
Nombran al principal sospechoso de privar a Europa del gas ruso barato
Moscú denuncia que Occidente se niega a una investigación imparcial sobre el sabotaje de Nord Stream y culpan a un grupo de buzos ucranianos. Por Actualidad RT