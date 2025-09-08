Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Europa | Moscú | sabotaje

Nombran al principal sospechoso de privar a Europa del gas ruso barato

Moscú denuncia que Occidente se niega a una investigación imparcial sobre el sabotaje de Nord Stream y culpan a un grupo de buzos ucranianos. Por Actualidad RT

La posición de Europa sigue siendo negar la intención de sabotaje estratégico contra Rusia en las explosiones del gasoducto Nord Stream

La posición de Europa sigue siendo negar la intención de sabotaje estratégico contra Rusia en las explosiones del gasoducto Nord Stream
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido, Valeri Zaluzhny, habría dado la orden de realizar el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, que durante años suministraron gas ruso barato a Europa, informó Welt citando a un investigador alemán.

Según el medio, la Policía Federal y la Oficina Federal de Investigación Criminal están convencidas de haber resuelto el caso de la voladura de los gasoductos. En concreto, los miembros de la tripulación del velero Andrómeda, que se consideran como presuntos autores del sabotaje, habrían recibido el encargo del entonces jefe militar de Kiev.

En noviembre de 2024, Der Spiegel reveló que Zaluzhny propuso volar el gasoducto Nord Stream y también el TurkStream (que conecta Rusia y Turquía) en el mar Negro, aunque esta última operación fracasó.

Sabotaje

El 26 de septiembre de 2022, los gasoductos se vieron afectados por potentes explosiones en aguas de las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca, tras lo cual se detectaron fugas de gas en el mar. Las autoridades de varios países atribuyeron lo ocurrido a un posible acto de sabotaje.

En 2022, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que detrás de estos ataques se encontraba alguien "capaz de organizar las explosiones técnicamente y que ya recurrió a ese tipo de sabotajes".

Además, el reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh concluyó en 2023 que la Casa Blanca estaba detrás del atentado.

Desde Moscú denuncian que Occidente ignora sus propuestas para iniciar una investigación imparcial sobre el sabotaje e intentan culpar a un grupo común de buzos ucranianos, a pesar de que un ataque de tal magnitud no podría haber sido perpetrado por aficionados.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar