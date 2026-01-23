Hacete socio para acceder a este contenido

Paz frágil

Nueva Doctrina Monroe, una espada que pende sobre América Latina

Bajo la actual administración estadounidense, la nueva Doctrina Monroe ha revelado sus colores más peligrosos.

A medida que los titulares sobre el ataque militar de EE. UU. a Venezuela y la extracción forzada de su presidente Nicolás Maduro dan paso gradualmente al asunto Groenlandia y a la división EE. UU.-Europa en Davos, aún permanece una realidad escalofriante: la soberanía y la seguridad regional de los países latinoamericanos siguen siendo rehenes de la espada de su vecino del norte.

Este jueves, The Wall Street Journal (WSJ) citó a personas familiarizadas con el asunto que afirmaron que la administración Trump está buscando a infiltrados del gobierno cubano para facilitar un cambio de régimen antes de fin de año. Aunque los funcionarios estadounidenses "no tienen un plan concreto" para poner fin al gobierno cubano, según el medio estadounidense, tales discusiones sirven poco más que como sal en las heridas aún abiertas de América Latina en el contexto de la intervención venezolana.

La Doctrina Monroe

Este informe del WSJ vuelve a traer al primer plano el fantasma de la Doctrina Monroe, un espectro que ha acosado a las Américas durante dos siglos, en una forma más bárbara. Bajo la actual administración estadounidense, la nueva Doctrina Monroe ha revelado sus colores más peligrosos: una campaña de expansión imperial disfrazada de "seguridad nacional". Sus características ya no se limitan simplemente a la manipulación política, el aislamiento diplomático o los embargos comerciales; más bien, ha evolucionado hacia un sistema de manipulación estructural: una ofensiva de múltiples frentes que combina ataques militares, estrangulamiento financiero, bloqueos energéticos y subversión interna generalizada.

Desde las intervenciones militares directas del pasado hasta las modernas “revoluciones de colores”, la guerra económica y las operaciones psicológicas, la caja de herramientas intervencionista de Washington ha sido continuamente “actualizada”. Para los países latinoamericanos, la nueva Doctrina Monroe no es un “regalo” de su “buen vecino”; es una espada suspendida por un hilo, su hoja brillando con la fría luz del intervencionismo.

Incursión en Caracas

La incursión en Caracas fue simplemente una descarada prueba para la nueva Doctrina Monroe. Para los halcones de Washington, Venezuela es simplemente el primer dominó. Están aprovechando el impulso de la hegemonía militar para crear un “efecto escalofriante” en toda la región: sométanse, o conviértanse en el próximo objetivo. Esta política de poder desnuda es una total profanación de la Carta de la ONU y de los principios fundamentales de igualdad soberana y no intervención.

No necesitamos obsesionarnos con si la filtración del WSJ es precisa o si un golpe de estado en Cuba se manifestará realmente para finales de 2026. El verdadero peligro no radica en un cronograma específico, sino en la mentalidad de Washington de tratar la intervención como un derecho y la hegemonía como orden.

Mientras la maquinaria de la nueva Doctrina Monroe siga en movimiento, la paz en América Latina continuará siendo frágil.

Si Estados Unidos se deja embriagar por sus ganancias militares temporales en Venezuela, llevándolo a creer que puede actuar con impunidad en toda la región, estará cometiendo un grave error de cálculo tanto de la historia como de la realidad. La América Latina de hoy no es la región de mediados del siglo XIX y principios del XX. Mientras la hegemonía siembre división, la aspiración colectiva de desarrollo soberano entre los pueblos de la región sigue siendo una fuerza irresistible.

Además, dado que los impulsos unilateralistas de Washington ya no se limitan a su "patio trasero", el resentimiento global hacia sus palabras y acciones hegemónicas ha llegado a un punto crítico: las recientes amenazas de Washington respecto a Groenlandia incluso obligaron a los aliados estadounidenses al otro lado del Océano Atlántico a tomar una posición, suplicando que "el poder es la razón" no se convierta en la ley universal de la conducta internacional.

En efecto, Estados Unidos está intentando arrancar las páginas del código legal internacional del siglo XXI y retroceder el calendario hasta la era del siglo XIX de la "ley de la selva". En este contexto, defender la justicia requiere un escudo más resistente para desviar golpes directos, pero aún más importante, requiere forjar una "espada afilada" de equidad para cortar las cadenas de la interferencia hegemónica.

Esta "espada" no es un llamado a escalar el conflicto, sino más bien un catalizador para la reconstrucción de capacidades y la innovación del orden global. Significa defender con firmeza el multilateralismo dentro del marco del derecho internacional para formar un contrapeso potente a la intervención. Significa profundizar la cooperación Sur-Sur, fortalecer la integración regional y construir redes económicas y financieras resilientes para soportar sanciones unilaterales. Por encima de todo, se trata de mejorar la autonomía estratégica en sectores críticos para fortalecer los cimientos de la seguridad nacional.

El objetivo final es impulsar el orden internacional hacia un futuro más democrático y multipolar, reduciendo así de manera sistemática el espacio en el que la hegemonía y la política de poder pueden operar.

Solo cuando el hegemón se dé cuenta de que sus ambiciones depredadoras tendrán un costo superlativo, su espada suspendida dejará finalmente de caer.

Fuente: Global Times

