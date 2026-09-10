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Mundo bloqueo | Derechos Humanos |

Cuba no es una amenaza

Contundente respaldo a Cuba en Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El presidente de Cuba celebró el informe de la ONU sobre el impacto del bloqueo, mientras la Cancillería denunció pérdidas de USD 8.083 millones.

Cuba logra respaldo en la ONU

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de «contundente» el respaldo recibido por la isla en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), tras la presentación de un informe oficial que concluye que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos constituye una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos de la población cubana.

«Ha sido contundente el apoyo a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos», afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial en X, subrayando que las medidas unilaterales estadounidenses atentan contra el bienestar de la ciudadanía. «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», sentenció.

Pérdidas récord y "efecto devastador" del cerco energético

La contundencia del reclamo político estuvo acompañada por datos económicos revelados por la Cancillería cubana. En conferencia de prensa, el canciller Bruno Rodríguez precisó que entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, el costo económico del bloqueo alcanzó la cifra récord de 8.083,3 millones de dólares, representando un incremento del 7% en comparación con el período anterior.

El informe presentado en Ginebra por la Relatora Especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan —tras su visita oficial a la isla en noviembre de 2025—, concluyó que las sanciones han tenido un «efecto devastador» sobre la economía insular. El documento resalta en particular las consecuencias del recrudecimiento del cerco energético y la aplicación de sanciones secundarias, las cuales provocan escasez severa de bienes esenciales y servicios básicos como la salud, la alimentación y la educación.

Dura réplica diplomática ante la ONU

Durante el 63° Período Ordinario de Sesiones del CDHNU en Suiza, el representante permanente de Cuba, embajador Rodolfo Benítez Verson, sostuvo que el dictamen técnico de la relatora desmiente el discurso de la administración estadounidense.

El diplomático cubano enfatizó que el exhaustivo análisis jurídico de la ONU refuta la tesis de Washington de que el bloqueo es una medida legal o puramente bilateral, demostrando que vulnera el Derecho Internacional e invade la soberanía de terceros Estados.

Benítez Verson calificó de «cínica» la postura de responsabilizar al gobierno cubano por las carencias del país, señalando que la magnitud de las sanciones de EE. UU. busca asfixiar a la población a pesar de los esfuerzos estatales por mitigar sus efectos.

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