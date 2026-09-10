Contundente respaldo a Cuba en Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El informe presentado en Ginebra por la Relatora Especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan —tras su visita oficial a la isla en noviembre de 2025—, concluyó que las sanciones han tenido un «efecto devastador» sobre la economía insular. El documento resalta en particular las consecuencias del recrudecimiento del cerco energético y la aplicación de sanciones secundarias, las cuales provocan escasez severa de bienes esenciales y servicios básicos como la salud, la alimentación y la educación.

Dura réplica diplomática ante la ONU

Durante el 63° Período Ordinario de Sesiones del CDHNU en Suiza, el representante permanente de Cuba, embajador Rodolfo Benítez Verson, sostuvo que el dictamen técnico de la relatora desmiente el discurso de la administración estadounidense.

El diplomático cubano enfatizó que el exhaustivo análisis jurídico de la ONU refuta la tesis de Washington de que el bloqueo es una medida legal o puramente bilateral, demostrando que vulnera el Derecho Internacional e invade la soberanía de terceros Estados.

Benítez Verson calificó de «cínica» la postura de responsabilizar al gobierno cubano por las carencias del país, señalando que la magnitud de las sanciones de EE. UU. busca asfixiar a la población a pesar de los esfuerzos estatales por mitigar sus efectos.