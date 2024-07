Oficializan candidatura de Kamala Harris ante la Comisión de Elecciones Federales

Debate con Kamala Harris

Por su parte el candidato republicano Donald Trump afirmó que está listo para participar en los debates con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, o cualquier otro candidato demócrata.

"No sé con quién voy a debatir. Aún no se ha determinado quién estará de ese lado. Pero creo que, sea quien sea, me gustaría debatir", dijo Trump a la cadena de televisión CBS, respondiendo a la pregunta de si estaba listo para un debate con Harris.

Biden anunció el domingo su salida de la carrera presidencial y aseguró que apoya plenamente la candidatura de la vicepresidenta, Kamala Harris.

Además, Biden prometió continuar su labor en la Casa Blanca hasta el final de su mandato, así como aseguró que explicaría su decisión con mayor lujo de detalles en una intervención a la nación que tendrá lugar más tarde.

(Sputnik)