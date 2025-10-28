ONU califica de "extremadamente preocupante" anuncio de nuevos ataques de Israel a Gaza

"Tras finalizar las consultas de evaluación de la situación de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó al mando militar que procediera a realizar inmediatamente poderosos ataques contra la Franja de Gaza", señala el comunicado.

Este martes, la oficina de Netanyahu acusó a Hamás de violar el acuerdo de tregua en el enclave tras enterarse de que el grupo había devuelto a Israel parte de los restos de un rehén, cuyo cuerpo ya había sido recuperado por las propias fuerzas israelíes hace aproximadamente dos años, en vez de devolver los cuerpos de los rehenes que aún se encuentran en el enclave.

Por su parte, la emisora de radio israelí Galei Tzahal informó que este martes las fuerzas de Hamás abrieron fuego contra militares israelíes en la Franja de Gaza, quienes respondieron también con fuego.

El alto al fuego

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron a las 9.00 GMT del viernes 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y Hamás firmaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluía la repatriación de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y la retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel en el enclave.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel comenzaron el 5 de octubre en Egipto, con la participación de mediadores del país anfitrión, de Catar y de Turquía.

La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos confirmó que Israel, de acuerdo con lo pactado, liberó a 1.718 prisioneros gazatíes y a 250 palestinos que cumplían condenas a perpetuidad o largas penas de prisión.

En la actualidad, Hamás está devolviendo a Israel los restos de rehenes fallecidos en cautiverio. Según los términos del acuerdo, el movimiento debe devolver a Israel los 28 cuerpos que aún permanecen en su poder; sin embargo, hasta el momento solo se han restituido e identificado los cuerpos de 15 rehenes.