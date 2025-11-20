ONU demanda fin de la ocupación y garantías para ayuda humanitaria en Palestina

En conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, emitió un enérgico mensaje haciendo un llamado global y urgente a poner fin a la ocupación israelí y detener la ola de injusticias que afectan a los territorios palestinos.
Guterres destacó la crisis humanitaria y de seguridad, condenando que los ataques en Gaza, Cisjordania y Jerusalén hayan resultado en la mayor pérdida de personal de la ONU en la historia de la organización, además de miles de civiles fallecidos en un conflicto que se ha intensificado en los últimos dos años.
"El asesinato de tantos civiles, el desplazamiento repetido de toda una población y la obstrucción de la ayuda humanitaria nunca deberían ser aceptables bajo ninguna circunstancia," enfatizó el Secretario General.
Llamado al alto al fuego y condena a la violencia estructural en Gaza
El líder de la ONU instó a la comunidad internacional y a las partes implicadas a respetar y trabajar en el cumplimiento del alto al fuego recientemente acordado para evitar más pérdidas humanas.
Además de la guerra, Guterres condenó los efectos estructurales del conflicto, mencionando explícitamente:
-
Los ataques militares israelíes.
La violencia de colonos en Cisjordania.
La expansión de asentamientos, desalojos, demoliciones y amenazas de anexión.
Finalmente, el mensaje de la ONU subraya la urgencia de permitir el ingreso sin restricciones de ayuda humanitaria en Gaza, donde la población enfrenta condiciones críticas de supervivencia, y reitera el llamado a la acción inmediata para garantizar la protección de los derechos humanos del pueblo palestino.