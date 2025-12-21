Operaron de urgencia a Cristina Fernández de Kirchner

Y agregaron: "La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias".

Situación de la expresidenta

Según se conoció durante la jornada, la expresidenta comenzó con molestias abdominales mientras se encontraba en su departamento del barrio de Constitución. Ante la persistencia de los síntomas, profesionales de la salud la evaluaron inicialmente en el domicilio y resolvieron su traslado a una clínica de mayor complejidad para realizar estudios.

En un primer momento, la situación fue informada públicamente como una “molestia abdominal”, pero con el correr de las horas los estudios confirmaron un cuadro de apendicitis, lo que derivó en la decisión de avanzar con una intervención quirúrgica de urgencia.

Hasta el momento, según el parte médico, la evolución es favorable y sin complicaciones postoperatorias, aunque continuará bajo control médico en el sanatorio.

El traslado, la internación y la cirugía se realizaron con autorización judicial, dado que en el marco de la condena por la causa Vialidad. El procedimiento estuvo supervisado y se ajustó a los protocolos previstos para este tipo de situaciones.