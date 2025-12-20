El senador Óscar Andrade es el nuevo secretario general del Partido Comunista

Andrade tiene una dilatada trayectoria en el PCU y en el movimiento sindical. Fue dirigente y secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), ejerció como diputado y desde hace dos periodos ocupa una banca en el Senado por la lista 1001. En la votación del congreso recibió 609 votos.

Congreso y secretarías

La secretaría de Organización continúa a cargo de Guillermo Rehermann, mientras que la exdiputada y exintendenta de Montevideo, Ana Olivera, ocupa la responsabilidad de Unidad Política; Marcelo Abdala en Sindicales; el diputado Bruno Giometti en Programa; Silvia Rehermann en Finanzas, sustituyendo a Laura Alberti; Gabriel Mazzarovich en Propaganda, entre otros.

El PCU realizó entre el 12 y 14 de diciembre su XXXIII Congreso, a 70 años de su histórico XVI Congreso, instancia de carácter refundacional y que consagró el liderazgo de Rodney Arismendi.

Unos mil delegados de todo el país discutieron y aprobaron el plan estratégico para los próximos años y eligieron al nuevo Comité Central.