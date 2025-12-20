Hacete socio para acceder a este contenido

Política

desde el movimiento sindical

El senador Óscar Andrade es el nuevo secretario general del Partido Comunista

Andrade sustituye en la secretaría general al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que pasará a desempeñarse en la secretaría de Relaciones Internacionales.

Óscar Andrade es el nuevo secretario general del PCU.

Por Pablo Silva Galván

En su primera reunión tras ser electo en el XXXIII Congreso, el Comité Central del Partido Comunista (PCU) designó a su nuevo Comité Ejecutivo y eligió como secretario general, en sustitución de Juan Castillo, al senador Óscar Andrade.

Con anterioridad, Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Yamandú Orsi, había manifestado su intención de dejar la secretaría general ante la necesidad de dedicar más tiempo a las tareas de gobierno. Ambas tareas son muy demandantes, había dicho Castillo a Caras y Caretas. En el nuevo Ejecutivo, Castillo desempeñará la secretaría de Relaciones Internacionales.

La de este sábado fue la primera reunión del nuevo CC que fuera elegido el pasado domingo 14 de diciembre en la sesión plenaria del XXXIII Congreso del PCU. En la ocasión fue elegido el Comité Ejecutivo, organismo que dirige de manera cotidiana las tareas del partido. Está integrado por 19 personas, de las que ocho son mujeres.

Andrade tiene una dilatada trayectoria en el PCU y en el movimiento sindical. Fue dirigente y secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), ejerció como diputado y desde hace dos periodos ocupa una banca en el Senado por la lista 1001. En la votación del congreso recibió 609 votos.

Congreso y secretarías

La secretaría de Organización continúa a cargo de Guillermo Rehermann, mientras que la exdiputada y exintendenta de Montevideo, Ana Olivera, ocupa la responsabilidad de Unidad Política; Marcelo Abdala en Sindicales; el diputado Bruno Giometti en Programa; Silvia Rehermann en Finanzas, sustituyendo a Laura Alberti; Gabriel Mazzarovich en Propaganda, entre otros.

El PCU realizó entre el 12 y 14 de diciembre su XXXIII Congreso, a 70 años de su histórico XVI Congreso, instancia de carácter refundacional y que consagró el liderazgo de Rodney Arismendi.

Unos mil delegados de todo el país discutieron y aprobaron el plan estratégico para los próximos años y eligieron al nuevo Comité Central.

