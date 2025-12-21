Tras persecución en Ciudad Vieja detienen a un hombre con cocaína, drogas sintéticas y marihuana

Circular a contramano tiene sus inconvenientes. Si no que se lo pregunten al hombre que en la mañana de este domingo circulaba por la Ciudad Vieja contra el sentido de la calle, lo que motivó a la Policía a disuadirlo. Intentó escapar, no tuvo éxito, y los funcionarios encontraron en el vehículo cocaína, drogas sintéticas y marihuana.