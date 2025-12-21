Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

a contramano

Tras persecución en Ciudad Vieja detienen a un hombre con cocaína, drogas sintéticas y marihuana

El hombre quedó en evidencia cuando funcionarios policiales lo vieron circulando a contramano y pese a intentar darse a la fuga fue arrestado.

Droga y dinero incautados en la Ciudad Vieja.

Por Redacción Caras y Caretas

Circular a contramano tiene sus inconvenientes. Si no que se lo pregunten al hombre que en la mañana de este domingo circulaba por la Ciudad Vieja contra el sentido de la calle, lo que motivó a la Policía a disuadirlo. Intentó escapar, no tuvo éxito, y los funcionarios encontraron en el vehículo cocaína, drogas sintéticas y marihuana.

Una vez arrestado los policías procedieron a revisar el vehículo encontrando en su interior estupefacientes y dinero en efectivo.

Según se informó desde el Ministerio del Interior, la Policía incautó un ladrillo de cocaína de 994 gramos, una bolsa tipo ziploc con 15,99 gramos de cocaína, 14 gramos de cocaína rosa, un envoltorio con seis trozos de pastillas de éxtasis y seis pastillas enteras, otro envoltorio con cuatro pastillas de éxtasis, un total de 157 pastillas de éxtasis, 28 cartones de LSD cristal con un peso de 0,31 gramos, cinco gramos de sustancia vegetal, además de USD 960 y $ 89.000.

