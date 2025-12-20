Ultimátum de Lula da Silva a la Unión Europea y el rol clave de Giorgia Meloni para poner paños fríos

Desilusión del Mercosur

Las autoridades europeas “lamentaron” que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo exigidos para autorizar la firma aún no fueron finalizados.

Agregaron que están trabajando intensamente para completar esos pasos lo más rápido posible. “Estamos confiados en que conducir este proceso a una conclusión rápida reforzará nuestros compromisos compartidos y generará claridad y confianza para todas las partes interesadas”, aseguraron.

Ultimátum de Lula

Después de que Lula había decidido enviar un ultimátum a Europa señalando que el acuerdo debía firmarse "ahora o nunca", la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convenció al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pospusiera la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las negociaciones se llevaron a cabo bajo presión, después de que Lula declarara que el tratado debía finalizarse "ahora o nunca".

Meloni y Lula hablaron por teléfono el jueves 18. En la llamada, el primer ministro italiano pidió paciencia al presidente brasileño. Según Berlín, argumentó que necesitaba más tiempo para abordar el asunto con su gobierno y el Parlamento italiano.