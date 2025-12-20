Hacete socio para acceder a este contenido

Ahora o nunca

Ultimátum de Lula da Silva a la Unión Europea y el rol clave de Giorgia Meloni para poner paños fríos

La decepción de los mandatarios del Mercosur tuvo un momento cumbre cuando Lula decidió enviar un ultimátum.

Lula da Silva y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Por Redacción Caras y Caretas

La Unión Europea (UE) se comprometió en una carta enviada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a comienzos de enero, tras las divergencias internas que le impidieron suscribir el tratado este sábado como estaba previsto.

La misiva, fechada el viernes y divulgada este sábado por la Presidencia brasileña durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, está suscrita por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Nos gustaría trasmitirle nuestro firme compromiso en proceder con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Provisional de Comercio a comienzos de enero, en un momento a ser acordado entra las dos partes”, aseguran.

Desilusión del Mercosur

Las autoridades europeas “lamentaron” que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo exigidos para autorizar la firma aún no fueron finalizados.

Agregaron que están trabajando intensamente para completar esos pasos lo más rápido posible. “Estamos confiados en que conducir este proceso a una conclusión rápida reforzará nuestros compromisos compartidos y generará claridad y confianza para todas las partes interesadas”, aseguraron.

Ultimátum de Lula

Después de que Lula había decidido enviar un ultimátum a Europa señalando que el acuerdo debía firmarse "ahora o nunca", la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convenció al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pospusiera la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las negociaciones se llevaron a cabo bajo presión, después de que Lula declarara que el tratado debía finalizarse "ahora o nunca".

Meloni y Lula hablaron por teléfono el jueves 18. En la llamada, el primer ministro italiano pidió paciencia al presidente brasileño. Según Berlín, argumentó que necesitaba más tiempo para abordar el asunto con su gobierno y el Parlamento italiano.

