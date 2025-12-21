Nicolás Olivera: podemos volver a ir con Lacalle Pou como candidato, "pero la propuesta hay que discutirla"

La gestión de Lacalle Pou

Uno de los déficits que a su criterio tuvo la anterior gestión de Lacalle Pou fue el manejo de la economía. "Obviamente tenemos que entender que al gobierno -a mi juicio, y no tiene por qué ser compartido- le faltaron cosas. Seguramente a todo gobierno [le falten cosas], pero ¿qué sentido tiene administrar la economía de un país si no termina derramando en el bolsillo de la gente? No a modo de dádiva, no a modo de ver cómo le llenás el bolsillo de forma artificial. Pero si la gente no percibe en su bolsillo, en su diario vivir… De hecho, el informe de [el director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael] Porzecanski, habla de dos luces amarillas al final del período de gobierno. Una es que la gente no percibió la economía en el bolsillo y la segunda es la expectativa generada en materia de seguridad contra la realidad. Entonces, me parece que hubo un buen presidente con algunos flancos en materia de gestión propios, y me parece también que hay mejores ministros y hay ministros no tan buenos", explicó.