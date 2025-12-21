Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lacalle Pou |

¿Tropezar con la misma piedra?

Nicolás Olivera: podemos volver a ir con Lacalle Pou como candidato, "pero la propuesta hay que discutirla"

Nicolás Olivera volvió a referirse a los déficits de la gestión de Lacalle Pou y apuntó dirtectamente contra el manejo económico.

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy.
Por Redacción Caras y Caretas

Su comentario sobre el gobierno "medio pelo" de Lacalle Pou fue tal vez la frase más fuerte que se escuchó en la autocrítica del Partido Nacional, pero el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no se echa atrás, si bien asegura que el herrerista fue un buen presidente, está convencido de que su gobierno tiene cosas que fallaron.

Por eso, entrevistado por La Diaria, aseguró que el Partido Nacional puede repetir candidato a presidente en las próximas elecciones, con Lacalle Pou a la cabeza, pero "la propuesta hay que discutirla".

La gestión de Lacalle Pou

Uno de los déficits que a su criterio tuvo la anterior gestión de Lacalle Pou fue el manejo de la economía. "Obviamente tenemos que entender que al gobierno -a mi juicio, y no tiene por qué ser compartido- le faltaron cosas. Seguramente a todo gobierno [le falten cosas], pero ¿qué sentido tiene administrar la economía de un país si no termina derramando en el bolsillo de la gente? No a modo de dádiva, no a modo de ver cómo le llenás el bolsillo de forma artificial. Pero si la gente no percibe en su bolsillo, en su diario vivir… De hecho, el informe de [el director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, Rafael] Porzecanski, habla de dos luces amarillas al final del período de gobierno. Una es que la gente no percibió la economía en el bolsillo y la segunda es la expectativa generada en materia de seguridad contra la realidad. Entonces, me parece que hubo un buen presidente con algunos flancos en materia de gestión propios, y me parece también que hay mejores ministros y hay ministros no tan buenos", explicó.

Pauntó directamente contra la decisión de bajar el IRPF: "Yo pregunto: ¿Uruguay era un país en donde se admitía bajar impuestos, teniendo otras realidades para atender? A mí me parece ignominioso que losjubilados tengan que hacer cola fuera del Banco República para pedir plata prestada al Estado".

"El discurso era contener el gasto público, la meta fiscal, distintas cosas que obviamente te embretaban en materia de discurso para hacer otras. Y creo que en definitiva ese ejemplo, el de bajar el IRPF... No vi ninguna manifestación por 18 de Julio de la gente a la que se le bajó el IRPF. Sí veo los padecimientos de los jubilados o de algún otro sector porque capaz que ese dinero podría haber llenado un hueco mucho mayor del que terminó llenando la reducción de ese impuesto. Entonces, eso sí tiene que ver capaz que con filosofía. Lacalle fue un buen presidente. ¿Hay cosas para mejorar del gobierno? Hay cosas para mejorar del gobierno. ¿Vamos a ir el día de mañana con exactamente la misma propuesta? Ah, yo creo que no. Capaz que con el mismo candidato, con la misma propuesta... creo que hay que discutirla, ¿no?", concluyó.

