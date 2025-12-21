Su comentario sobre el gobierno "medio pelo" de Lacalle Pou fue tal vez la frase más fuerte que se escuchó en la autocrítica del Partido Nacional, pero el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no se echa atrás, si bien asegura que el herrerista fue un buen presidente, está convencido de que su gobierno tiene cosas que fallaron.
¿Tropezar con la misma piedra?
Nicolás Olivera: podemos volver a ir con Lacalle Pou como candidato, "pero la propuesta hay que discutirla"
Nicolás Olivera volvió a referirse a los déficits de la gestión de Lacalle Pou y apuntó dirtectamente contra el manejo económico.