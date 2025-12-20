Presidentes del Mercosur decepcionados con la Unión Europea esperan una nueva fecha para el acuerdo

Destacaron además su satisfacción por los trabajos realizados durante este semestre para consolidar el papel de "un Mercosur abierto como instrumento de desarrollo", prosperidad e inserción competitiva en la economía global y resaltaron el compromiso de los países con el perfeccionamiento del Mercosur.

También coincidieron en remarcar la importancia de avanzar en la integración de los mercados de biocombustibles y promover debates sobre los combustibles sostenibles para la aviación (SAF), con miras a la convergencia regulatoria y la actuación coordinada en foros internacionales.

Reafirmaron además la necesidad de consolidar una estructura permanente de gobernanza en materia de propiedad intelectual en el Mercosur, que permita la concertación de políticas, el intercambio de informaciones y la coordinación de posiciones en foros regionales y multilaterales, sin perjuicio de la autonomía de los Estados Partes para definir esas políticas públicas y posiciones en consonancia con sus realidades nacionales y objetivos de desarrollo.

Resaltaron por último, la importancia de la economía digital para el futuro de la integración del bloque e instruyeron a las instancias del Mercosur con competencia en la materia a profundizar las discusiones sobre el mercado de datos en la región.