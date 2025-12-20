Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

Declaración final

Presidentes del Mercosur decepcionados con la Unión Europea esperan una nueva fecha para el acuerdo

En el comunicado final destacaron los trabajos para consolidar el papel de "un Mercosur abierto como instrumento de desarrollo".

Presidentes de los países miembros del Mercosur firmaron una declaración final en la cumbr realizada en Brasil.

Presidentes de los países miembros del Mercosur firmaron una declaración final en la cumbr realizada en Brasil.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Presidentes de los países miembros del Mercosur firmaron una declaración final en la cumbre del realizada en Brasil y manifestaron su decepción por la no firma del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, prevista para esta jornada, debido a la falta de consenso político sobre el Acuerdo en las instancias comunitarias europeas.

Los mandatarios de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, además del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, participaron de la 67a. Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada este 20 de diciembre, en la ciudad del Foz de Iguazú.

Confianza en la Unión Europea

Los presidentes señalaron también su confianza en que la Unión Europea finalizará sus trámites internos que le permitan firmar el Acuerdo, para que la Presidencia Pro Tempore de turno y los estados partes puedan eventualmente fijar una posible fecha para la firma del acuerdo.

Destacaron además su satisfacción por los trabajos realizados durante este semestre para consolidar el papel de "un Mercosur abierto como instrumento de desarrollo", prosperidad e inserción competitiva en la economía global y resaltaron el compromiso de los países con el perfeccionamiento del Mercosur.

También coincidieron en remarcar la importancia de avanzar en la integración de los mercados de biocombustibles y promover debates sobre los combustibles sostenibles para la aviación (SAF), con miras a la convergencia regulatoria y la actuación coordinada en foros internacionales.

Reafirmaron además la necesidad de consolidar una estructura permanente de gobernanza en materia de propiedad intelectual en el Mercosur, que permita la concertación de políticas, el intercambio de informaciones y la coordinación de posiciones en foros regionales y multilaterales, sin perjuicio de la autonomía de los Estados Partes para definir esas políticas públicas y posiciones en consonancia con sus realidades nacionales y objetivos de desarrollo.

Resaltaron por último, la importancia de la economía digital para el futuro de la integración del bloque e instruyeron a las instancias del Mercosur con competencia en la materia a profundizar las discusiones sobre el mercado de datos en la región.

Dejá tu comentario

Te puede interesar