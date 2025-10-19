Pan con pan: Bolivia define su futuro entre dos opciones de la derecha

En un recorrido matutino por las ciudades de La Paz y El Alto, la Agencia Sputnik confirmó en diálogo con votantes que el tema económico encabeza las expectativas de la población respecto al gobierno que asumirá el próximo 8 de noviembre.

A su vez, el comandante de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, reportó más de mil arrestos por violar el denominado "Auto de Buen Gobierno", las restricciones para garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo de eventos como este balotaje.

Según datos preliminares, se registra un delito electoral por falsificación de documentos, 16 delitos contra la vida y 146 delitos comunes, así como la retención de 194 vehículos e incluso la intervención de un lenocinio clandestino en Oruro (centro).

Candidatos de la derecha

Quiroga declaró desde el departamento de Santa Cruz (oeste) a reporteros locales que la ciudadanía tenía la oportunidad de terminar con dos décadas de gobiernos que "destruyeron la economía".

"Podemos abrir las puertas para un futuro diferente después de 20 años (de gobiernos del izquierdista Movimiento Al Socialismo, MAS)", dijo Quiroga antes de dirigirse a La Paz para ejercer el voto, y aseguró que el país volvería a ser un potencia agropecuaria, minera, energética y en la explotación del litio.

Por otro lado, Paz prometió al ejercer el sufragio garantizar tranquilidad y gobernabilidad si gana el balotaje, así como aceptar el resultado.

"Va a haber tranquilidad, la capacidad de generar consensos y establecer una línea de gobernabilidad, porque hay consenso en las otras fuerzas", declaró Paz antes de votar en la sureña ciudad de Tarija.

Arce y Evo votan

Por su parte, el presidente de la República, Luis Arce, fue uno de los primeros en votar, y llamó a respetar los resultados.

"El pueblo es el que decide en las urnas y todos los candidatos deben aceptar los resultados. Estamos muy comprometidos con la democracia, lo hemos demostrado en todas las instancias, el gobierno se encuentra satisfecho y ahora es el turno del pueblo boliviano de asistir a las urnas", dijo el gobernante.

En tanto, el exmandatario Evo Morales (2006-2019) cuestionó la legitimidad del actual proceso, en el que volvió a votar nulo, asegurando que los candidatos contendientes, ambos de derecha, sólo representan a un "puñado" de la población.

"Lo que debía ser una fiesta democrática, terminó convertida en una farsa electoral. Una elección manipulada para imponer candidaturas que no expresan la voluntad del pueblo, sino los intereses del imperio y de las élites económicas", escribió Evo en X tras votar.

Observadores atentos

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) confirmaron la fluidez del proceso, y llamaron al electorado a esperar los resultados oficiales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé publicar los primeros resultados preliminares de la votación a partir de las 20:00 y los resultados finales en un plazo de siete días.

El país vive su undécimo proceso electoral consecutivo desde el retorno de la democracia en 1982.

Solo en dos ocasiones se registraron inconvenientes: en 2005, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y su vicepresidente Carlos Mesa renunciaron anticipadamente; y en 2019, cuando los comicios quedaron anulados y Jeanine Añez asumió de facto la Presidencia.

El ganador del balotaje será declarado por mayoría simple de votos y la toma de posesión presidencial será el próximo 8 de noviembre, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ubicada en La Paz.

