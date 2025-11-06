Petro acusa a Donald Trump de estar "contra la humanidad"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este jueves una fuerte crítica al expresidente de EEUU, Donald Trump, y a las políticas internacionales de seguridad, durante su discurso de apertura en la 30ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP30), celebrada en Belém, Brasil. El mandatario colombiano calificó la ausencia de Trump en el evento y su negacionismo climático como una postura que lo sitúa "contra la humanidad".
Petro fue directo ante los asistentes de la cumbre, afirmando: "Hoy, literalmente el señor Trump está contra la humanidad, al no venir aquí lo demuestra. El señor Trump está equivocado; la ciencia alumbra el colapso si EE.UU. no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía." Ante esta falta, el presidente instó a los líderes mundiales a un acto de "olvido" como la mayor sanción, proponiendo dejarlo solo en su visión. Sentenció: "Olvidarlo, el olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más," enmarcando el cambio climático como el "objetivo simple de la vida" que debe trascender las ideologías.
El presidente de Colombia apuntó a los países europeos
El discurso de Petro amplió el foco de crítica más allá de EEUU , señalando lo que consideró un "error de Europa" al priorizar el gasto en armamento en lugar de combatir la crisis climática. Mencionó que Rusia no es el enemigo principal, sino la crisis climática que pone en riesgo a "los nietos" del continente. Criticó el aumento del gasto militar según el Producto Interno Bruto (PIB) en Europa, asegurando que la verdadera amenaza es la muerte por el colapso ambiental, y no los "peligros fetiches" basados en confrontaciones históricas.
Finalmente, el presidente condenó las "amenazas de invasión por doquier" y las políticas migratorias. Hizo referencia al "genocidio" en Gaza y a las intimidaciones contra naciones latinoamericanas como Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil y México. Además, denunció bombardeos estadounidenses en el Caribe colombiano, donde caen misiles sobre jóvenes pescadores o empleados de narcos, así como políticas antiinmigratorias en EE. UU. y Europa que comparó con el estilo "nazi" al ser dirigidas contra los pueblos árabes y subsaharianos.
Para concluir, Petro hizo un llamado a la acción inmediata y radical, instando a la humanidad a acabar con las "excusas inventadas" para favorecer al lobby petrolero y ganar más dinero. Su propuesta es clara: Construir una "economía de la vida" descarbonizada, abandonando por completo el carbón, el petróleo y el gas como únicos caminos para hacer frente a la crisis global.