Petro acusa a Donald Trump de estar "contra la humanidad"

Petro fue directo ante los asistentes de la cumbre, afirmando: "Hoy, literalmente el señor Trump está contra la humanidad, al no venir aquí lo demuestra. El señor Trump está equivocado; la ciencia alumbra el colapso si EE.UU. no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía." Ante esta falta, el presidente instó a los líderes mundiales a un acto de "olvido" como la mayor sanción, proponiendo dejarlo solo en su visión. Sentenció: "Olvidarlo, el olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más," enmarcando el cambio climático como el "objetivo simple de la vida" que debe trascender las ideologías.