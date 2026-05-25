"Experiencia enriquecedora": buscan familias para recibir estudiantes extranjeros

El programa establece que las familias se encargan únicamente de integrar al estudiante a la dinámica diaria del hogar y cubrir su alimentación como un integrante más, mientras que el resto de los gastos corre por cuenta de la organización. Además, remarcaron que no es necesario dominar otros idiomas, ya que uno de los principales objetivos del intercambio es precisamente el aprendizaje del español.

Según datos difundidos por YFU, cada año participan entre 2.000 y 2.500 jóvenes en distintos programas alrededor del mundo. Uruguay continúa siendo uno de los destinos elegidos debido a factores como la seguridad, la tranquilidad y la posibilidad de aprender español en un entorno considerado cercano y accesible.

La institución recordó además que Uruguay fue el primer país de América Latina en implementar el programa. Desde entonces, más de 4.500 jóvenes uruguayos realizaron intercambios en el exterior y unas 3.000 familias locales recibieron estudiantes extranjeros en sus hogares.

En el marco del aniversario de la organización, este domingo se realizó un encuentro en la chacra El Renacimiento con la participación de estudiantes, ex participantes, voluntarios y familias anfitrionas. Allí se compartieron distintas experiencias vinculadas al impacto de los programas de intercambio.

Encuentro entre culturas

El presidente del Consejo Directivo de YFU Uruguay, Lucas Espinosa, sostuvo durante la actividad que “crear espacios de encuentro entre culturas no es solamente una experiencia enriquecedora, es una necesidad”. También destacó el rol de quienes participan en estos procesos “construyendo puentes de entendimiento mutuo, respeto y empatía”.

Entre los testimonios estuvo el de Guilherme Santana, un joven brasileño de 17 años que actualmente realiza un intercambio en el país. “Estoy totalmente seguro de que esta fue una de las mayores bendiciones que me pasaron”, expresó al referirse a la experiencia y a los vínculos generados durante su estadía.

También participaron familias anfitrionas y ex estudiantes uruguayos que destacaron el impacto personal y cultural de los intercambios. Natalia Leites afirmó que este tipo de experiencias generan “raíces y vínculos que duran para toda la vida”, mientras que Francisco Gillman consideró que vivir en otro país permite comprender “la diversidad de gente y culturas que existen”.

Las personas interesadas en sumarse al programa como familias anfitrionas pueden comunicarse con YFU Uruguay a través de los teléfonos 092 200 203 y 2406 5054 o por correo electrónico a [email protected].