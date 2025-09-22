¿Podría tener éxito el reconocimiento de Palestina por países occidentales?

De lo contrario, tales reconocimientos serán meramente simbólicos", añadió. Además, señaló que no debe olvidarse en este asunto el papel de Estados Unidos, socio clave de Israel en Oriente Medio, destacando que todas estas acciones no tendrán un efecto significativo "si Israel continúa cometiendo atrocidades en la región con el apoyo político y militar directo de Washington".

Al mismo tiempo, a pesar de que la guerra sigue en curso en la Franja de Gaza, el experto destacó que los países occidentales están demostrando su impotencia para ponerle fin y están tomando medidas demostrativas.

"Existe el temor de que el reconocimiento de Palestina por parte de los países occidentales sea solo una demostración para limpiar su conciencia tras haber apoyado a Israel en el genocidio del pueblo palestino. Al parecer, en Occidente se ha considerado que el reconocimiento es la opción más sencilla, pero eso no les exime de responsabilidad por su inacción ante los crímenes que se cometen a diario en Gaza", concluyó.

El 21 de septiembre, Australia, Canadá, Reino Unido y Portugal reconocieron al Estado de Palestina. Además de los países enumerados, Palestina es reconocida por 147 de los 193 Estados miembros de la ONU.

(Vía Sputnik)