Polonia no aceptará el TLC entre la Unión Europea y el Mercosur

Polonia no aceptará un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, declaró este viernes el vice primer ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "No apoyamos el convenio con el Mercosur, pacto con los países de América del Sur sobre libre comercio, sobre la venta de productos agrícolas. Polonia no apoyará este acuerdo", dijo a los periodistas.