¿Por qué razón restringieron el uso de Whatsapp y Telegram en Rusia?

Recientemente, los usuarios rusos de las populares aplicaciones de mensajería Telegram y WhatsApp han comenzado a reportar fallas en el servicio, específicamente en las llamadas por internet.
Esta situación ha generado incertidumbre y ha sido confirmada por el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, que ha explicado que la interrupción se debe a una restricción parcial impuesta por el Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones. La medida se implementa en respuesta a un aumento del fraude en línea y con el fin de reforzar la seguridad en las comunicaciones digitales.
Seguridad
El comunicado oficial del ministerio subraya que la restricción es selectiva: "La restricción parcial solo se aplica a las llamadas de voz. No se habla de bloquear otras funciones". Las autoridades rusas afirman que esta acción "podría tener un impacto positivo en la reducción del número de llamadas fraudulentas". Este enfoque se presenta como una continuación de los esfuerzos del país para combatir el ciberfraude. De hecho, el organismo precisó que Rusia ya cuenta con el sistema AntiFraud, al que están conectados todos los operadores de telecomunicaciones y que, según afirman, ha logrado bloquear el 90% de las llamadas fraudulentas originadas desde números falsos.
El ministerio argumenta que, ante la eficacia de AntiFraud, los estafadores han recurrido a servicios de mensajería extranjeros para evadir los controles, lo que dificulta significativamente el bloqueo de sus llamadas. En este contexto, el comunicado arremete contra Telegram y WhatsApp, acusándolas de no cooperar con las autoridades.
Fraudes y atentados
"A pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades rusas, se niegan a cumplir los requisitos de la legislación rusa", denuncia el ministerio. La nota enfatiza la falta de colaboración de las aplicaciones para proporcionar información solicitada por las fuerzas del orden, no solo en casos de fraude masivo, sino también en la planificación de actos terroristas en territorio ruso. Como contraste, el ministerio denuncia que estas mismas plataformas sí cumplen con "celeridad" los requisitos de suministro de información a petición de servicios de inteligencia extranjeros.
En consecuencia, el comunicado deja claro que el acceso a los servicios de llamadas en estas aplicaciones se restablecerá si cumplen con los requisitos de las autoridades rusas. El Ministerio de Desarrollo Digital reitera que las restricciones "contribuirán a que las comunicaciones en Internet sean más seguras y a reducir el riesgo de responsabilidad financiera que puedan asumir los operadores de telecomunicaciones en caso de fraude". La nota concluye invitando a los usuarios a considerar el uso de servicios nacionales equivalentes que, según el gobierno, operan con una infraestructura segura y confiable.
