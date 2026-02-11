Por unanimidad, Senado de México aprobó la reducción de la jornada laboral

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, dijo que, entre los beneficios de la reducción de la jornada laboral, están disminuir fatiga y accidentes, mejorar la salud y seguridad en el trabajo, y ayudar a equilibrar la vida personal y laboral.

"La jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional, es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto", expresó en la tribuna el senador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

El dictamen fue presentado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Debate en el Senado

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, de la coalición gobernante, recordó que, desde la revolución social mexicana y la Constitución de 1917, "el artículo 123 sentó las bases de los derechos laborales, incluida la jornada de trabajo, producto de la lucha obrera y no de concesiones del poder (…) Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor".

Por su parte, la senadora Cristina Ruiz del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) criticó a las bancadas de la coalición oficialista, por lo que considera una "mentira sistemática", como calificó a "una reforma del cansancio y de la explotación".

La legisladora opositora planteó que la verdadera demanda social es una jornada de cinco días laborables y dos días de descanso, con menos horas extras y mejor remuneradas, con sanciones para los empleadores que incumplan, porque "cambiarle el nombre al esquema no significa que el trabajador descanse más".

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), Clemente Castañeda, anunció el voto a favor de su bancada, pero apuntó que el dictamen es insuficiente.

El partido cuestionó que no se garantice en la Constitución el derecho a dos días de descanso, "que se abaraten las horas extras y que la aplicación plena se postergue hasta 2030".

A su turno, el senador Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) anunció el voto a favor de su grupo parlamentario por un paso alineado con estándares internacionales promovidos desde hace décadas y la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, también cuestionó la gradualidad de la reducción hasta 2030, con una falta de estímulos fiscales a pequeñas y medianas empresas, y agregó que la reforma "es una justicia a medias, porque más del 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no se beneficiará de inmediato".

El dictamen también sanciona el trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años.

Asimismo, mantiene el derecho a un solo día de descanso por cada seis días de trabajo, con goce de salario íntegro, sin que la reducción de la jornada semanal modifique esta proporción.

Importante carga laboral

El proyecto aprobado indica que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral a nivel mundial, sin mayores niveles de productividad ni mejor calidad de vida para la población trabajadora.

El documento reconoce al estrés laboral como un problema estructural de salud pública, y asume los estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT que vinculan las jornadas prolongadas con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y enfermedades psicosociales.

De acuerdo con estos datos, el 75% de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, que coloca al país en el primer lugar mundial en esta problemática.

(Sputnik)