Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

justicia social

Por unanimidad, Senado de México aprobó la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral comenzará gradualmente hasta quedar firme a partir de 2030, pasando de 48 horas a 40.

Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico.&nbsp;

Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico. 

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Senado de México aprobó la tarde del miércoles, por unanimidad, una reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una aplicación gradual de dos horas menos por año hasta 2030.

"Por unanimidad, con 121 votos a favor, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral", informó la Cámara Alta del Congreso en sus cuentas de redes sociales.

La reforma modifica el artículo 123 de la Carta Magna mexicana, que data de 1917 cuando fue promulgada después de la revolución social armada que estalló en 1910, para beneficiar a cerca del 65% de la población, unos 13,4 millones de personas trabajadoras.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, dijo que, entre los beneficios de la reducción de la jornada laboral, están disminuir fatiga y accidentes, mejorar la salud y seguridad en el trabajo, y ayudar a equilibrar la vida personal y laboral.

"La jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional, es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto", expresó en la tribuna el senador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

El dictamen fue presentado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Debate en el Senado

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, de la coalición gobernante, recordó que, desde la revolución social mexicana y la Constitución de 1917, "el artículo 123 sentó las bases de los derechos laborales, incluida la jornada de trabajo, producto de la lucha obrera y no de concesiones del poder (…) Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor".

Por su parte, la senadora Cristina Ruiz del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) criticó a las bancadas de la coalición oficialista, por lo que considera una "mentira sistemática", como calificó a "una reforma del cansancio y de la explotación".

La legisladora opositora planteó que la verdadera demanda social es una jornada de cinco días laborables y dos días de descanso, con menos horas extras y mejor remuneradas, con sanciones para los empleadores que incumplan, porque "cambiarle el nombre al esquema no significa que el trabajador descanse más".

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), Clemente Castañeda, anunció el voto a favor de su bancada, pero apuntó que el dictamen es insuficiente.

El partido cuestionó que no se garantice en la Constitución el derecho a dos días de descanso, "que se abaraten las horas extras y que la aplicación plena se postergue hasta 2030".

A su turno, el senador Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) anunció el voto a favor de su grupo parlamentario por un paso alineado con estándares internacionales promovidos desde hace décadas y la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, también cuestionó la gradualidad de la reducción hasta 2030, con una falta de estímulos fiscales a pequeñas y medianas empresas, y agregó que la reforma "es una justicia a medias, porque más del 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no se beneficiará de inmediato".

El dictamen también sanciona el trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años.

Asimismo, mantiene el derecho a un solo día de descanso por cada seis días de trabajo, con goce de salario íntegro, sin que la reducción de la jornada semanal modifique esta proporción.

Importante carga laboral

El proyecto aprobado indica que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral a nivel mundial, sin mayores niveles de productividad ni mejor calidad de vida para la población trabajadora.

El documento reconoce al estrés laboral como un problema estructural de salud pública, y asume los estudios de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT que vinculan las jornadas prolongadas con un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, agotamiento profesional y enfermedades psicosociales.

De acuerdo con estos datos, el 75% de las personas trabajadoras en México padece algún nivel de estrés laboral, que coloca al país en el primer lugar mundial en esta problemática.

(Sputnik)

Dejá tu comentario

Te puede interesar