Nacional conoció a sus rivales en la Libertadores sub 20.

En la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores sub 20. Luego de cuatro ediciones, nuevamente Nacional será el representante de Uruguay en el certamen.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La Copa Libertadores sub 20 de este año, tendrá lugar en Ecuador entre el 7 y el 22 de marzo. Aún la Conmebol no definió las sedes en la que se jugarán los partidos tanto de la fase de grupo como de las instancias finales.
Nacional vuelve a este torneo luego de ser campeón del Campeonato Uruguayo sub 19 en el 2025. La última vez que participaron de la Libertadores sub 20 fue en el año 2020 luego de haber obtenido sido campeón de la edición 2018.
Grupos de la Libertadores sub 20 2026
Luego del sorteo, Nacional quedó en el grupo C junto a Belgrano de Argentina, Santiago Wanderers de Chile y Liga de Quito de Ecuador.
El grupo A quedó integrado con Flamengo (Brasil), Independiente de Medellín (Colombia), Bolívar (Bolivia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela). Por otro lado, el Grupo B lo disputarán Palmeiras (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Olimpia (Paraguay) y Universidad Católica (Ecuador).