Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo reforma | Argentina | laboral

Los de al lado

¿De qué trata la reforma laboral que se debate en el Senado de Argentina?

La reforma genera resistencia entre sindicatos y organizaciones sociales; el borrador autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días.

¿De qué trata la reforma laboral que se debate en el Senado de Argentina?

¿De qué trata la reforma laboral que se debate en el Senado de Argentina?
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Senado de Argentina debate desde el comienzo de este miércoles un proyecto de ley de reforma laboral enviado por el Gobierno denominado "modernización laboral", que genera resistencia entre sindicatos y organizaciones sociales. Aquí los principales puntos de esta iniciativa:

- La medida actualiza el régimen laboral actual, que data de 1974, y refuerza varios planteamientos recogidos en un paquete de reformas de desregulación económica aprobado en 2024.

- El texto propone un Fondo de Asistencia Laboral, un instrumento que invita a los empleadores a reservar el tres por ciento del salario de sus empleados y utilizar posteriormente ese dinero para el pago de indemnizaciones. La contribución se compensa con una desgravación del mismo porcentaje en sus contribuciones a la seguridad social.

- El borrador autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días. El empleador está obligado a garantizar al trabajador que esas vacaciones puedan ser en temporada de verano cada dos períodos.

- La reforma habilita la creación de un banco de horas, de manera que el trabajador puede acumular horas extras para después compensarlas con horas libres o jornadas reducidas. La legislación actual obliga a que las horas extra sean pagadas, con un adicional del 50 por ciento para los días normales, y del 100 por ciento en caso de que sea en festivos o fines de semana.

- La propuesta extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el de casas particulares o el que concierne a los trabajadores rurales, y establece un régimen específico para los empleos que se desarrollan través de plataformas digitales, por el que el empleado es considerado un trabajador independiente, y como tal, se le reconoce el derecho a elegir sus tiempos de trabajo y los servicios que considere.

- Quedan limitados los convenios colectivos que negocian los sindicatos y las asociaciones empresarias. Queda eliminado el concepto de "ultraactividad", pues en caso de que los convenios caduquen, vence su vigencia, a diferencia de lo que ocurre ahora. Prevalecen los convenios de ámbito menor (los de la empresa) sobre los de alcance mayor (como los de actividad).

- La reforma establece un régimen de incentivo a la formalización laboral para promover el registro de desempleados recientes, exempleados públicos y monotributistas (autónomos).

- Se modifica la Ley de Asociaciones Sindicales para regular la actividad gremial. Las asambleas y los congresos de delegados deben contar con la autorización previa de la empresa y no pueden afectar el desarrollo de las actividades. El trabajador pierde el derecho de cobrar su salario durante el tiempo que duren estas convocatorias.

- El proyecto establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos los de los periodistas, que funciona como marco para regular las condiciones, funciones y derechos de los trabajadores.

Con la nueva configuración parlamentaria que se estrenó el miércoles en el Congreso a partir del resultado de las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo cuenta con la primera minoría de la Cámara de Diputados y también con el segundo bloque más grande del Senado.

FUENTE: Sputnik

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar