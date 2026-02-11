¿De qué trata la reforma laboral que se debate en el Senado de Argentina?

- El borrador autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días. El empleador está obligado a garantizar al trabajador que esas vacaciones puedan ser en temporada de verano cada dos períodos.

- La reforma habilita la creación de un banco de horas, de manera que el trabajador puede acumular horas extras para después compensarlas con horas libres o jornadas reducidas. La legislación actual obliga a que las horas extra sean pagadas, con un adicional del 50 por ciento para los días normales, y del 100 por ciento en caso de que sea en festivos o fines de semana.

- La propuesta extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el de casas particulares o el que concierne a los trabajadores rurales, y establece un régimen específico para los empleos que se desarrollan través de plataformas digitales, por el que el empleado es considerado un trabajador independiente, y como tal, se le reconoce el derecho a elegir sus tiempos de trabajo y los servicios que considere.

- Quedan limitados los convenios colectivos que negocian los sindicatos y las asociaciones empresarias. Queda eliminado el concepto de "ultraactividad", pues en caso de que los convenios caduquen, vence su vigencia, a diferencia de lo que ocurre ahora. Prevalecen los convenios de ámbito menor (los de la empresa) sobre los de alcance mayor (como los de actividad).

- La reforma establece un régimen de incentivo a la formalización laboral para promover el registro de desempleados recientes, exempleados públicos y monotributistas (autónomos).

- Se modifica la Ley de Asociaciones Sindicales para regular la actividad gremial. Las asambleas y los congresos de delegados deben contar con la autorización previa de la empresa y no pueden afectar el desarrollo de las actividades. El trabajador pierde el derecho de cobrar su salario durante el tiempo que duren estas convocatorias.

- El proyecto establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos los de los periodistas, que funciona como marco para regular las condiciones, funciones y derechos de los trabajadores.

Con la nueva configuración parlamentaria que se estrenó el miércoles en el Congreso a partir del resultado de las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo cuenta con la primera minoría de la Cámara de Diputados y también con el segundo bloque más grande del Senado.