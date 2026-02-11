Tras los paros de este miércoles en las sucursales Colón y Las Piedras del Banco República (BROU), los funcionarios paralizarán este jueves 12 de febrero el trabajo en las sucursales Cerro y Paso Molino. Habrá concentración en la puerta para informar al público sobre las razones de las medidas.
por nuevo convenio
Siguen los paros en el BROU; este jueves las medidas serán en Cerro y Paso Molino
El Consejo del Sector Financiero Oficial, aprobó una serie de paros parciales sorpresivos diarios mientras se negocia el convenio colectivo del sector.