Sindicales

por nuevo convenio

Siguen los paros en el BROU; este jueves las medidas serán en Cerro y Paso Molino

El Consejo del Sector Financiero Oficial, aprobó una serie de paros parciales sorpresivos diarios mientras se negocia el convenio colectivo del sector.

Bancarios realizan paros sorpresivos diarios.

 AEBU
El Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), aprobó una serie de paros parciales sorpresivos diarios mientras se negocia el convenio colectivo del sector.

La medida comenzará a las 12:40 y el horario de finalización se anunciará en la concentración. La información sobre los paros siguientes será comunicada el día anterior a la medida, indica AEBU.

AEBU y los paros

Dichas medidas fueron aprobadas este martes por el Consejo del Sector Financiero Oficial, en el marco de un nuevo plan de movilizaciones que intensifique la lucha del sindicato por la renovación del convenio colectivo en los bancos públicos.

Según informó AEBU, las medidas resueltas procuran aumentar la visibilidad del conflicto en todo el país, llegar a los funcionarios y funcionarias de todas las sucursales, y "causar un impacto que permita torcer la negociación con el Gobierno".

Recuerda el sindicato que el pasado ámbito de negociación tuvo lugar el pasado 6 de febrero y en dicha instancia el Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera la negociación por el Poder Ejecutivo, presentó una propuesta que AEBU consideró insuficiente, ya que es inferior al preacuerdo alcanzado el año pasado que fue rechazado por la asamblea.

El plan de movilizaciones aprobado consiste en paros parciales todos los días, de carácter sorpresivo, y con concentraciones en las propias sucursales afectadas. Las medidas se informarán el día anterior.

