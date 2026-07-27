Irán advierte sobre el riesgo de guerra mundial tras un ataque ucraniano a buque mercante

El Gobierno de Irán advirtió este lunes que la ofensiva perpetrada por fuerzas ucranianas contra un buque mercante iraní en el mar Caspio podría desencadenar una guerra a escala global. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, calificó la acción como una "aventura peligrosa" que tendrá consecuencias impredecibles y aseguró que el hecho "no quedará impune".
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Las tensiones geopolíticas escalan de forma drástica tras el incidente registrado el pasado sábado, el cual dejó un marinero muerto y otro herido tras la explosión de la embarcación.
Advertencia por paralelismos históricos y llamados a rendir cuentas
Durante su comparecencia, el diplomático iraní comparó las acciones del liderazgo ucraniano con los eventos que antecedieron a los grandes conflictos bélicos del siglo pasado.
Riesgo regional e internacional
Baghaei señaló que la actuación del régimen de Kiev "recuerda al de los anarquistas que antes de la Primera Guerra Mundial llevaron a cabo acciones ostentosas y extremadamente peligrosas". Sostuvo además que este tipo de provocaciones suelen acarrear repercusiones imprevisibles que afectan a regiones enteras.
Exigencia de responsabilidades
La cancillería iraní remarcó que la ofensiva constituye un acto "absolutamente ilegal, injustificado y contrario a la Carta de las Naciones Unidas", e instó a los aliados occidentales que respaldan al Gobierno ucraniano a rendir cuentas por lo sucedido.
El trasfondo del ataque y la postura de Teherán
El incidente en el mar Caspio se produjo luego de que el mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, anunciara públicamente "excelentes resultados en ataques de largo alcance" en dichas aguas, apuntando específicamente contra embarcaciones que transportaban pertrechos y un buque de guerra.
Desde Teherán rechazaron enérgicamente la agresión y reiteraron que la República Islámica se ha mantenido al margen del conflicto entre Moscú y Kiev. Según las autoridades iraníes, el ataque evidencia una "actitud irracional y hostil" por parte de Ucrania, advirtiendo que este tipo de operaciones militares tienen el potencial de propagar e intensificar la inestabilidad en la región.