Martín Vallcorba: "La economía cierra con un crecimiento superior al promedio de los últimos diez años"

-"Tenemos un mercado de trabajo que está mostrando muy buenas cifras, con la creación de, aproximadamente, unos 15.000 puestos a lo largo del año, con una tasa de empleo que los últimos datos la ubican en los mayores niveles de los últimos diez años, tasas de desempleo también reducidas desde una perspectiva histórica. Una exportación que está mostrando un crecimiento del orden del 4%, que alcanzará, seguramente, en el cierre de este año cifras récord".

-"Cuando uno hace una evaluación global, de la estabilidad de precios, del mercado de trabajo, de los resultados de la negociación salarial, cerramos, desde nuestra perspectiva, un buen año económico, lo cual no quita que estemos trabajando para mejorar las perspectivas para 2026, y para ello tenemos una serie de áreas y lineamientos de trabajo".

La situación de la economía heredada

-"El gobierno asumió el 1° de marzo con los mayores niveles de déficit fiscal de los últimos 35 años como punto de partida. Este resultado es producto de un conjunto de compromisos que fueron asumidos en 2024 por la administración anterior".

-"Se hizo un esfuerzo muy grande por asignar a la enseñanza la mayor cantidad de recursos posibles, dada la situación fiscal. El presupuesto de la enseñanza va a aumentar en estos años de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto. Para adelante, la discusión de nuevas asignaciones presupuestales en las próximas rendiciones de cuentas va a depender de la evolución de la economía".

-"El gobierno no está previendo nuevas modificaciones tributarias que apunten a aumentar la recaudación. Eventualmente, estamos trabajando en cómo mejoramos el clima de negocios para promover la inversión, mejorar la innovación, la competitividad. Puede haber modificaciones tributarias que apunten a simplificar el sistema tributario, a facilitar, por ejemplo, el régimen para las pequeñas empresas".