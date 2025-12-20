Yamandú Orsi reafirmó la plena pertenencia de Uruguay al Mercosur

El presidente Yamandú Orsi expresó su "desilusión" de Uruguay por no haber podido concretar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, tal como estaba previsto en el encuentro de mandatarios del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil.
Orsi indicó que ello no fue posible debido a la falta de consensos internos dentro de la Unión Europea y señaló que Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que, posteriormente, la presidencia pro tempore del Mercosur, en coordinación con los Estados parte, evalúe los próximos pasos para la firma de ese acuerdo estratégico.
Plenaria del Mercosur
La sesión plenaria fue abierta en la mañana de este sábado 20 por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en representación del país anfitrión, que traspasó la presidencia pro tempore del Mercosur a Paraguay, representado por su mandatario, Santiago Peña. Al encuentro también asistió el presidente de la República Argentina, Javier Milei.
El presidente uruguayo reafirmó la plena pertenencia de Uruguay al Mercosur y su voluntad firme respecto a contribuir a la consolidación del bloque como una plataforma estratégica para la inserción internacional.
En ese sentido, sostuvo que la modernización del Mercosur, orientada a su fortalecimiento, a mejorar su eficiencia y a alinearlo con los desafíos de la agenda externa, resulta no solo oportuna, sino necesaria para repotenciar el bloque.
La delegación uruguaya estuvo encabezada por el presidente Yamandú Orsi, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Nin Novoa.