Yamandú Orsi reafirmó la plena pertenencia de Uruguay al Mercosur

El presidente uruguayo reafirmó la plena pertenencia de Uruguay al Mercosur y su voluntad firme respecto a contribuir a la consolidación del bloque como una plataforma estratégica para la inserción internacional.

En ese sentido, sostuvo que la modernización del Mercosur, orientada a su fortalecimiento, a mejorar su eficiencia y a alinearlo con los desafíos de la agenda externa, resulta no solo oportuna, sino necesaria para repotenciar el bloque.

La delegación uruguaya estuvo encabezada por el presidente Yamandú Orsi, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Nin Novoa.