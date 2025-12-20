Murió Gerardo Calabrese, el "brujo uruguayo de los famosos" en la Argentina de los 90

Era uno de los videntes uruguayos más conocidos. Triunfó en Argentina siendo el "brujo uruguayo" de los famosos en los 90 durante el menemismo y estuvo invitados dos veces al programa de Mirtha Legrand. Se trata de Gerardo Calebrese, quien falleció este viernes a los 75 años en su casa de Punta del Este.
Fue también el protagonista central de los mensajes esotéricos de Crónica TV, representante de los Simpson en el Río de la Plata y vidente de políticos y personajes de la farándula entre los 80 y los 90.
Vivió gran parte de su vida en Argentina, donde alcanzó gran popularidad, tanto por sus predicciones como por su participación en diversos programas de televisión. Uno de los escándalos más grandes de su carrera fue el relacionado con “el agua de los milagros” de Querétaro, que lo sacó de la escena pública durante muchos años.
Polémico vidente
Se atribuyó ser el único en vaticinar la pandemia y la desgracia que traería a la humanidad. Tuvo polémicas famosas como la que mantuvo hace poco tiempo con Carlos Perciavalle y en sus últimas intervenciones de 2024 y 2025, advirtió sobre conflictos globales y el futuro político de la región
Su cuenta oficial de Instagram a través de una historia publicada en las últimas horas. “Lamentamos informar la pérdida del vidente Gerardo Calabrese. Que descanses en paz, siempre vivirás en nuestras memorias”, expresó el mensaje difundido en esa red social.
En sus apariciones más recientes, Calabrese no ocultó su delicado estado de salud, mencionando dificultades para respirary la necesidad de utilizar asistencia de oxígeno.
Pese a estas limitaciones, mantuvo su vocación intacta y utilizó sus últimas comunicaciones para despedirse indirectamentede sus fieles seguidores.
