Murió Gerardo Calabrese, el "brujo uruguayo de los famosos" en la Argentina de los 90

Polémico vidente

Se atribuyó ser el único en vaticinar la pandemia y la desgracia que traería a la humanidad. Tuvo polémicas famosas como la que mantuvo hace poco tiempo con Carlos Perciavalle y en sus últimas intervenciones de 2024 y 2025, advirtió sobre conflictos globales y el futuro político de la región

Su cuenta oficial de Instagram a través de una historia publicada en las últimas horas. “Lamentamos informar la pérdida del vidente Gerardo Calabrese. Que descanses en paz, siempre vivirás en nuestras memorias”, expresó el mensaje difundido en esa red social.

En sus apariciones más recientes, Calabrese no ocultó su delicado estado de salud, mencionando dificultades para respirary la necesidad de utilizar asistencia de oxígeno.

Pese a estas limitaciones, mantuvo su vocación intacta y utilizó sus últimas comunicaciones para despedirse indirectamentede sus fieles seguidores.

