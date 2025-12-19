Hacete socio para acceder a este contenido

Proyecto Neptuno 2.0

Ambientalistas cuestionaron nuevo contrato con Arazatí: "Compromete recursos financieros de OSE"

Desde Movus advirtieron que las obras adjudicadas a Infraestructura Arazatí S.A. "lejos de garantizar el abastecimiento adecuado de agua para la zona metropolitana, comprometen los recursos financieros de OSE y del Estado".

Movus cuestionó el nuevo contrato por el proyecto Neptuno.

Por Redacción Caras y Caretas

A raíz del nuevo contrato firmado por del gobierno que modificó el originalmente firmado por OSE con Infraestructura Arazatí S.A., por el cual la empresa referida estará a cargo de realizar obras en la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) plantearon sus críticas mediante un comunicado.

Principales críticas de Movus sobre el nuevo acuerdo con Infraestructura Arazatí S.A.

El primer cuestionamiento planteado es que "a pesar de que el Poder Ejecutivo reconoció que el contrato inicial, celebrado en febrero de este año por la anterior administración, era inconstitucional —lo que lo invalidaba y hacía imposible cualquier negociación— se procedió a elaborar un nuevo acuerdo".

Por otra parte, advirtieron que en el nuevo contrato "se asignan directamente a Infraestructura Arazatí S.A., sin mediar licitación alguna, obras que no guardan relación con el propósito original del proyecto Neptuno, destinado para Arazatí".

"Esta decisión plantea serias inquietudes sobre su legalidad", señalaron desde Movus.

Cuestionan necesidad de las obras y advierten sobre costo total

El movimiento ambientalista apunta a que "existen serias dudas sobre la necesidad real de ampliar la capacidad de potabilización en Aguas Corrientes en 200 mil metros cúbicos diarios, considerando que el sistema ya produce más del doble del agua necesaria en la actualidad. Además, persisten problemas graves: dos tercios del agua potabilizada ni siquiera son facturados, sin que exista claridad sobre su destino".

Respecto al costo, si bien en el anuncio oficial se informó que implicará una inversión superior a los doscientos millones de dólares, que sería asumida por Infraestructura Arazatí S.A., "se omitió mencionar que el monto total a pagar por estas obras superará los seiscientos millones de dólares debido a un esquema de financiación privada altamente costoso e injustificable", advirtieron.

"Las obras adjudicadas, cuyo plazo de ejecución se estima en casi tres años, lejos de garantizar el abastecimiento adecuado de agua para la zona metropolitana, comprometen los recursos financieros de OSE y del Estado.

Según Movus, "esto limita la capacidad para emprender acciones realmente necesarias, como el mantenimiento adecuado y el control eficiente de las redes existentes. Medidas que "permitirían reducir la demanda sobre la cuenca, minimizar los costos asociados al proceso de potabilización, mitigar el impacto ambiental y optimizar la facturación anual de OSE en más de sesenta millones de dólares, sin necesidad de aumentar las tarifas vigentes", concluyó el grupo en el comunicado.

