Macron celebró la suspensión de la firma del acuerdo con el Mercosur

Reclamos de Francia

Según el mandatario francés, dichas exigencias se basan en las demandas legítimas de los agricultores del país e incluyen una cláusula de salvaguardia sólida en materia de comercio agrícola, su coherencia con mecanismos similares en otros sectores y un control efectivo de los productos importados a Europa en el marco del acuerdo.

"Estos requisitos deben estar garantizadas y ser efectivos. Necesitamos tener estos avances para que el acuerdo cambie su naturaleza. No nos vamos a rendir", subrayó Macron.

Añadió que su Gobierno defiende la preservación de los ingresos de los agricultores mediante recursos del presupuesto de la Política Agrícola Común.

Esperaban firmar en Brasil

La víspera, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que, a petición de Italia, propondrá a los socios de Mercosur posponer "un mes como máximo" la firma del acuerdo comercial con la UE.

El canal BFMTV informó el 15 de diciembre que Francia e Italia coincidieron en la necesidad de retrasar la votación en el Consejo de la UE sobre el tratado.

En setiembre, la Comisión Europea propuso al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo aprobar los acuerdos comerciales con Mercosur y México, pese a la oposición de varios países y de influyentes organizaciones europeas.

Durante 2024, una ola de protestas masivas de agricultores recorrió varios países de la UE contra el acuerdo de libre comercio con Mercosur.

El temor de los agricultores europeos es que el pacto inunde el mercado con productos latinoamericanos más baratos y con estándares más bajos, lo que ahondaría su crisis por una "competencia desleal".

(Sputnik)