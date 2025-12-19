¿Por qué Trump envió sus buques de guerra a Venezuela?

Guerra según conveniencia

Esto no significa que Trump esté en contra del uso del ejército estadounidense: lo desplegó en Afganistán (recuerden la "madre de todas las bombas") y Yemen, y ha respaldado plenamente el genocidio estadounidense-israelí contra los palestinos. Su fórmula no es a favor o en contra de la guerra de forma categórica, sino sobre lo que EEUU ganaría con ella. En el caso de Irak, afirmó que el problema no era la guerra en sí, sino el hecho de no haberse apoderado del petróleo iraquí. Si EEUU se hubiera apoderado del petróleo de Irak, es probable que Trump estuviera en Bagdad, listo para construir, con el tesoro iraquí, un hotel Trump en una de las antiguas propiedades presidenciales.

El aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe tiene que ver con el petróleo venezolano, las mayores reservas conocidas del mundo. La derechista respaldada por EEUU, María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 -tras apoyar el genocidio israelí y pedir la invasión estadounidense de su propio país-, ha prometido públicamente abrir los recursos de su país al capital extranjero. Ella acogería con agrado la extracción de la riqueza de Venezuela en lugar de permitir que esa riqueza mejore la vida de su propio pueblo, como es el objetivo de la Revolución Bolivariana iniciada por Hugo Chávez. Una presidenta Machado renunciaría inmediatamente a cualquier reclamo sobre la región de Esequibo y otorgaría a ExxonMobil el control total de las reservas petroleras de Venezuela. Este es sin duda el premio.

Doctrina Monroe recargada

Pero no es el estímulo inmediato. Una lectura detallada de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU para 2025 muestra que hay un renovado énfasis en el hemisferio occidental. El "corolario de Trump" a la Doctrina Monroe de 1823 es claro: el hemisferio occidental debe estar bajo el control de EEUU, y EEUU hará lo que sea necesario para garantizar que solo los políticos pro-estadounidenses ostenten el poder. Vale la pena leer esa sección de la Estrategia de Seguridad Nacional:

"Tras años de abandono, EEUU reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger su patria y su acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio. Este 'corolario de Trump' a la Doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de EEUU".

Lo ha demostrado con el robo de un petrolero venezolano que se dirigía a Cuba. Cuando Argentina se enfrentó a elecciones locales, Trump advirtió que EEUU cortaría la financiación externa si perdían los candidatos que se oponían al presidente pro-estadounidense Javier Milei. En Honduras, Trump intervino directamente para oponerse al progresista Partido Libre, llegando incluso a ordenar la liberación de un narcotraficante condenado (y ex presidente).

EEUU está actuando de forma agresiva porque ha evaluado con precisión la debilidad de la marea rosa y la fuerza de una nueva "marea enojada" de extrema derecha. La aparición de gobiernos de derecha en varios países de América del Sur, América Central y el Caribe ha envalentonado a EEUU para presionar a Venezuela y, con ello, debilitar a Cuba, los dos grandes polos de la izquierda latinoamericana. Derrocar estos procesos revolucionarios permitiría un dominio total de la Doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.

Desde la década de 1990, EEUU comenzó a hablar de América Latina como un socio para la prosperidad compartida, haciendo hincapié en la globalización por encima del control directo. Ahora, el lenguaje ha cambiado. Como afirma el Corolario Trump:

"Queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave y que apoye las cadenas de suministro críticas... Queremos garantizar nuestro acceso continuo a lugares estratégicos clave". América Latina es vista como un campo de batalla para la competencia geopolítica contra China y una fuente de supuestas amenazas como la inmigración (necesaria para el capitalismo norteamericano) y el tráfico de drogas (cuyos mayores responsables están en Miami y Nueva York).

El ataque a Venezuela y Cuba no es solo un asalto a estos dos países, es la primera salva de la intervención directa de EEUU en nombre de esa marea furiosa. Esto no proporcionará una vida mejor a la población, sino una mayor riqueza para las empresas estadounidenses y las oligarquías de América Latina.

Trump está dispuesto a revivir la creencia de que cualquier problema puede resolverse con la fuerza militar, incluso cuando existen otras herramientas. El Corolario Trump promete utilizar su "sistema militar superior al de cualquier país del mundo" para robar los recursos del hemisferio.

(Por: Vijay Prashad. Cubadebate.com)