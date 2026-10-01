Edil Gómez pidió licencia a la Junta Departamental de Montevideo hasta el 22 de Octubre

El edil del Partido Nacional (PN), electo por la Coalición Republicana, Gonzalo Gómez presentó la solicitud de licencia este jueves a la tarde a la Junta Departamental de Montevideo (JDM) informaron a Caras y Caretas autoridades del cuerpo. El pedido de licencia es hasta el 22 de octubre, por cuatro sesiones de la JDM.
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Caras y Caretas Diario
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Está prevista una sesión ordinaria del Plenario de la Junta para la tarde del jueves, en dónde se le dará tratamiento al pedido del edil. Más temprano este Portal informó que Gómez tenía previsto presentar la licencia luego de reunirse con la Comisión de Ética del PN, la cual no tiene fecha de convocatoria, y que será definida en la próxima sesión del directorio partidario el lunes 5. Esta situación cambió en las últimas horas.
De cualquier manera, cabe aclarar que a diferencia de los parlamentarios, los ediles departamentales no cuentan con fueros y su apartamiento del cargo no implica diferencias en cuanto a la posibilidad o no de participar de un proceso judicial.
La cronología
El episodio comenzó a ser abordado formalmente por la conducción nacionalista el sábado, cuando el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, mantuvo un encuentro con Gómez. De acuerdo con el comunicado, fue Delgado quien planteó que el edil fuera recibido por la Comisión de Asuntos Políticos este domingo.
El Partido Nacional señaló que Gómez resolvió desvincular a Lucio Leiva de su asesoría en la Junta Departamental, una decisión que, según el comunicado, ya había sido solicitada por el propio asesor. Además, el edil solicitará licencia ante el Directorio mientras se determina el alcance de las responsabilidades relacionadas con el caso. Caras y Caretas no pudo confirmar si la licencia de la orgánica partidaria fue concretada.
Ante la condena de su asesor Pablo Leiva por lavado de activos, en el marco de la operación Trazador, el curul se reunió el domingo con la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional (PN), que definió llevar el caso a la Comisión de Ética. Al día siguiente, Gómez decidió brindar una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, reconoció que Leiva, contratado por 52.000 pesos nominales, no tenía tareas asignadas como su asesor en la Junta. “No venía a la Junta Departamental”, admitió.
En conferencia de prensa el lunes, el edil aseguró que desconocía “totalmente” las actividades ilícitas que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado. "Debí haber tenido más recaudos, en tanto que ocupo una responsabilidad pública", dijo Gómez.