Edil Gómez pidió licencia a la Junta Departamental de Montevideo hasta el 22 de Octubre

La cronología

El episodio comenzó a ser abordado formalmente por la conducción nacionalista el sábado, cuando el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, mantuvo un encuentro con Gómez. De acuerdo con el comunicado, fue Delgado quien planteó que el edil fuera recibido por la Comisión de Asuntos Políticos este domingo.

El Partido Nacional señaló que Gómez resolvió desvincular a Lucio Leiva de su asesoría en la Junta Departamental, una decisión que, según el comunicado, ya había sido solicitada por el propio asesor. Además, el edil solicitará licencia ante el Directorio mientras se determina el alcance de las responsabilidades relacionadas con el caso. Caras y Caretas no pudo confirmar si la licencia de la orgánica partidaria fue concretada.

Ante la condena de su asesor Pablo Leiva por lavado de activos, en el marco de la operación Trazador, el curul se reunió el domingo con la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional (PN), que definió llevar el caso a la Comisión de Ética. Al día siguiente, Gómez decidió brindar una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, reconoció que Leiva, contratado por 52.000 pesos nominales, no tenía tareas asignadas como su asesor en la Junta. “No venía a la Junta Departamental”, admitió.

En conferencia de prensa el lunes, el edil aseguró que desconocía “totalmente” las actividades ilícitas que llevaron a Pablo Leiva a ser condenado. "Debí haber tenido más recaudos, en tanto que ocupo una responsabilidad pública", dijo Gómez.