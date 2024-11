Qué hay detrás de la ruptura pública de Milei con Villarruel

La pelea entre Milei y Villarruel no es nueva, sino que se extiende desde el triunfo de la fórmula libertaria en las elecciones. Incluso antes. Ya en la campaña, cuando Villarruel jugaba a diferenciarse y se enfrentaba, así, a la logística electoral liderada por Karina Milei. O antes, durante el cierre de listas, cuando, según el entorno de Milei, Villarruel empezó a reclamar lugares en las listas bajo amenaza de retirarse de la campaña. Fue una cuenta de Twitter que maneja Santiago Caputo desde las sombras quien salió a instalar esta transgresión originaria: "Tal vez extorsionar amenazando con bajarse el día de cierre de listas no haya sido el mejor curso de acción", deslizó la cuenta "MileiEmperador" poco después de las críticas presidenciales. En el entorno de la vicepresidenta, mientras tanto, no lo desmienten ni lo confirman. Pero la realidad es que, desde entonces, Villarruel fue meticulosamente apartada de todos los lugares de toma de decisiones.