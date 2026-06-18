Ha quedado suspendido el servicio de vuelos en los cuatro aeropuertos de Moscú, informa Rosaviación. Los aeropuertos de Sheremétievo, Vnúkovo, Domodédovo y Zhukovski no reciben ni despachan vuelos de forma temporal.

Heridos y daños materiales

También se vieron afectadas por los ataques varias ciudades de la provincia de Moscú, comunicó el gobernador local, Andréi Vorobiov. "A esta hora, como resultado del ataque con drones en la región de Moscú, 17 personas han resultado heridas, entre ellas dos niños", detalló en sus redes.

El funcionario añadió que todos los afectados están recibiendo la asistencia médica necesaria y se encuentran bajo observación médica constante. "Estamos en contacto con las familias y brindaremos todo el apoyo necesario a cada persona afectada por este ataque", agregó.

El funcionario informó que en la ciudad de Zhukovski un vehículo aéreo no tripulado impactó contra un edificio de apartamentos, sin causar heridos, según datos preliminares. En la aldea de Stepánovo, en el distrito de Elektrostal, los restos de un dron derribado han dañado el tejado de una vivienda privada, hiriendo a una mujer. Además, en la misma ciudad de Elektrostal un coche se incendió como consecuencia de la caída de restos.

En la ciudad de Liúbertsy, restos de aparatos derribados impactaron en un gimnasio, en un edificio situado en la zona industrial y en el tejado de un centro comercial, provocando un incendio. En la aldea de Másnovo-Zhúkovo, en la ciudad de Chéjov, un dron se estrelló contra una casa de campo, destruyendo la vivienda y otros construcciones. Asimismo, en la localidad de Kriúkovo, los restos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en el terreno de varias parcelas de casas de campo.

En la aldea de Fatéyevo, en Pávlovski Posad, dos casas de campo se incendiaron por el impacto de un dron. "En todos los lugares, siguen trabajando los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia, las fuerzas del orden, los servicios médicos y las autoridades locales", escribió Vorobiov.

El periodista Pascual Serrano opina que a los ciudadanos europeos se les oculta la verdad sobre ataques ucranianos contra civiles.