Recordaron en Uruguay 80° aniversario de victoria china en la Guerra de Resistencia contra Japón

Durante la ceremonia, el embajador de China destacó el sacrificio y la resistencia del pueblo chino durante los años de ocupación y agresión, así como el rol fundamental de la cooperación internacional en la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Subrayó que este aniversario no solo representa un recuerdo histórico, sino también un llamado a defender la paz y rechazar cualquier forma de revisionismo o negacionismo, así como la necesidad de la solidaridad y el respeto mutuo para construir un futuro de paz entre las naciones.

Por su parte, los representantes uruguayos resaltaron la importancia de mantener viva la memoria histórica y señalaron los lazos de amistad y cooperación que unen a Uruguay y China.

Presencia internacional y antifascista

La participación de la Internacional Antifascista, capítulo Uruguay, dio al evento un carácter de reafirmación de valores universales de justicia y resistencia frente a la opresión. Su vocero, Mauro Rivero, señaló que la memoria de las luchas antifascistas debe servir como inspiración para las nuevas generaciones, en un mundo donde resurgen discursos extremistas y xenófobos y llamó también a la solidaridad con las naciones actualmente agredidas por el imperialismo norteamericano.

En el marco de la ceremonia, se plantó un olivo en los jardines de la residencia del embajador. Este gesto, cargado de simbolismo, representó un mensaje de paz, fraternidad y esperanza, reafirmando la voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre China y Uruguay.

La conmemoración también sirvió para reafirmar que la victoria sobre el fascismo es un patrimonio común de la humanidad, y que la paz y la cooperación internacional siguen siendo pilares esenciales para el futuro compartido y armonioso entre los pueblos.