El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó un refuerzo en las medidas de seguridad sobre el expresidente Jair Bolsonaro, ante lo que las autoridades consideran un posible riesgo de fuga en vísperas del inicio de la fase final del juicio en su contra por intento de golpe de Estado.
Brasil
Refuerzan la seguridad en torno a Bolsonaro ante sospechas de fuga
El Supremo Tribunal Federal dispuso nuevas medidas de seguridad en la previa del juicio por intento de golpe de Estado, que podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión para Bolsonaro.