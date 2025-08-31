Refuerzan la seguridad en torno a Bolsonaro ante sospechas de fuga

Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, con monitoreo de tobillera electrónica. El lunes pasado, De Moraes ya había reforzado la custodia ordenando presencia policial las 24 horas en la puerta de su domicilio.

Acusación y posible condena de Bolsonaro

En paralelo, el expresidente enfrenta una investigación por presunta obstrucción a la justicia. En su celular, los investigadores hallaron un documento con una “solicitud de asilo político” dirigida al presidente argentino Javier Milei, fechada en febrero de 2024. Para la Policía Federal, ese hallazgo refuerza la hipótesis de fuga, mientras que la defensa lo desestimó como “un simple borrador sin valor probatorio”.

El martes comenzará en el STF el juicio clave que definirá el futuro político y judicial de Bolsonaro y siete de sus excolaboradores. Están acusados de conspirar para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, y de promover un plan para sostenerse en el poder de manera autoritaria.

De ser hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.