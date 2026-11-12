¿Cómo estará el clima este jueves y qué se espera para el fin de semana?

Cómo estará el tiempo este jueves en Uruguay

Según el informe de Inumet, las temperaturas previstas para este jueves oscilarán entre los 13 °C y los 31 °C, dependiendo de la región.

En el norte y el litoral oeste se esperan los registros más elevados, mientras que en el este y la zona costera las temperaturas serán algo más moderadas.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presenta con cielo algo nuboso y períodos de mayor nubosidad, además de neblinas. Para la tarde y la noche se espera un panorama nuboso, con períodos de cielo algo nuboso y viento del este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 50 km/h.

En el norte, particularmente en el noroeste y noreste, se prevén condiciones más húmedas, con bancos de niebla, neblinas y posibilidad de precipitaciones aisladas.

En el centro-sur y el suroeste predominará la nubosidad variable, con temperaturas máximas que podrán ubicarse en torno a los 30 °C y 31 °C. En el este, en tanto, se esperan temperaturas algo inferiores, con máximas cercanas a los 28 °C.

Inumet+1

¿Qué se espera para el viernes 13?

El viernes continuará con temperaturas elevadas para noviembre y predominio de nubosidad.

Inumet pronostica una mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C para el área metropolitana. Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, mientras que hacia la tarde y la noche se mantendrá la cobertura nubosa.

El viento soplará del noreste y este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h durante la mañana. En la segunda mitad del día podrá intensificarse, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

En el resto del país se mantendrán temperaturas relativamente altas, especialmente en el norte y el litoral.

Sábado 14: aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas

Jornada de mayor inestabilidad

El sábado será el día que presenta mayores señales de inestabilidad en el pronóstico para los próximos días.

Inumet prevé cielo nuboso a cubierto durante la mañana, con probables precipitaciones. Las condiciones se mantendrán durante la tarde y la noche, cuando continuará la nubosidad y la posibilidad de lluvias.

Las temperaturas previstas para el área metropolitana serán de entre 18 °C y 27 °C. El viento comenzará soplando del noreste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y posteriormente rotará al sector sur.

Los pronósticos meteorológicos complementarios también señalan un incremento de la posibilidad de precipitaciones durante el sábado, aunque su distribución e intensidad pueden variar según la región.

Inumet+1

¿Cómo estará el tiempo el domingo y al comienzo de la próxima semana?

Para el domingo 15 se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con una disminución de la probabilidad de precipitaciones y temperaturas algo más moderadas en el sur del país.

En Montevideo, las previsiones apuntan a una jornada de nubosidad variable, con una máxima cercana a los 23 °C y una mínima de 18 °C, según las proyecciones de Meteored.

El lunes 16 comenzará con temperaturas agradables, aunque se mantendrá la presencia de nubosidad. Inumet prevé para el área metropolitana una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C, con probabilidad media de lluvias.

Para el martes 17 también existe posibilidad de precipitaciones, mientras que el miércoles 18 se perfila con mejores condiciones y una máxima prevista de 26 °C en el área metropolitana.