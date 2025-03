Reporteros gráficos exigen la renuncia de Patricia Bullrich tras violento ataque a fotógrafo

El 9 de febrero de 2024, este sindicato presentó ante distintas instancias judiciales denuncias contra el protocolo de seguridad de Bullrich, calificándolo de "ilegal e inconstitucional". Señalaron que en apenas 50 días de vigencia, dicho protocolo "había provocado heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa". Además, advirtieron que su implementación aumentaría "la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad". Sin embargo, según indicaron, "ningún juez nos escuchó" y ninguna de las más de media docena de causas judiciales avanzó.

El caso de Pablo Grillo

La agresión al fotoperiodista y exalumno de Argra Escuela, Pablo Grillo, fue la gota que colmó el vaso. "No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Patricia Bullrich", manifestó la organización en su comunicado. "Fue herido, y su vida corre peligro, porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno a su impericia asesina y demagógica".

Argra responsabilizó directamente al presidente de la Nación, exigiendo que "separe de inmediato de su cargo" a Bullrich y la "ponga a disposición de la justicia, junto con sus subalternos". Advirtieron que, de no hacerlo, el mandatario será considerado "moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos por su ministra".

El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad hacia Pablo Grillo y su familia, reafirmando el compromiso de la organización con la defensa de la libertad de prensa y los derechos de los reporteros gráficos.