Rescatan con vida a joven tras más de 100 horas bajo los escombros en Venezuela

En un emotivo y complejo operativo que se extendió por casi dos días, brigadas de emergencia lograron rescatar con vida al joven Aarón Cantillo de 21 años que permaneció atrapado durante 106 horas bajo las estructuras colapsadas en el estado La Guaira, tras el reciente terremoto que azotó al país.
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El salvamento tuvo lugar en el sector Tanaguarenas, ubicado en la cinta costera de Caraballeda, una de las zonas más golpeadas por el sismo. En esta localidad, el colapso de edificaciones dejó severos daños, incluyendo la destrucción de dos bloques residenciales donde habitaban 196 familias.
Una carrera contra el tiempo
La extracción de Cantillo requirió una maniobra de alta precisión que duró 43 horas continuas. Los rescatistas tuvieron que perforar y superar 17 metros de concreto y restos estructurales. Para garantizar la seguridad del joven, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, junto a funcionarios de Protección Civil de los estados Trujillo, Mérida y Táchira, ejecutó minuciosas labores de apuntalamiento, evitando deliberadamente el uso de maquinaria de demolición hidráulica que pudiera provocar un derrumbe fatal.
El éxito de la operación fue el resultado de una estrecha cooperación internacional. Al esfuerzo de los cuerpos civiles venezolanos se sumaron especialistas de El Salvador y el reconocido escuadrón de rescate "Topos" de México.
Apoyo psicológico clave
Durante los cinco días de confinamiento, el soporte emocional fue fundamental para mantener al joven con vida. Un rescatista mexicano conocido como "Tarzán" le brindó aliento constante desde el exterior. Asimismo, Germán, un paramédico de Protección Civil Trujillo y sobreviviente de la histórica tragedia de Vargas de 1999, mantuvo una conversación fluida y permanente con Aarón para asegurar que no perdiera el conocimiento en el tramo más crítico de la extracción.
Una vez a salvo, Aarón Levi Cantillo fue ingresado en un hospital de campaña local, donde se encuentra bajo observación médica y donde expresó su profundo agradecimiento a cada uno de sus rescatistas.
Tras el rescate, las autoridades gubernamentales confirmaron que las operaciones de búsqueda y salvamento no se detendrán. El despliegue de brigadas de emergencia y unidades caninas especializadas continuará de forma ininterrumpida en la zona de desastre en un intento por localizar a más sobrevivientes.