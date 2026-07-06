Rescatan con vida a joven tras más de 100 horas bajo los escombros en Venezuela

El éxito de la operación fue el resultado de una estrecha cooperación internacional. Al esfuerzo de los cuerpos civiles venezolanos se sumaron especialistas de El Salvador y el reconocido escuadrón de rescate "Topos" de México.

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Apoyo psicológico clave

Durante los cinco días de confinamiento, el soporte emocional fue fundamental para mantener al joven con vida. Un rescatista mexicano conocido como "Tarzán" le brindó aliento constante desde el exterior. Asimismo, Germán, un paramédico de Protección Civil Trujillo y sobreviviente de la histórica tragedia de Vargas de 1999, mantuvo una conversación fluida y permanente con Aarón para asegurar que no perdiera el conocimiento en el tramo más crítico de la extracción.

Una vez a salvo, Aarón Levi Cantillo fue ingresado en un hospital de campaña local, donde se encuentra bajo observación médica y donde expresó su profundo agradecimiento a cada uno de sus rescatistas.

Tras el rescate, las autoridades gubernamentales confirmaron que las operaciones de búsqueda y salvamento no se detendrán. El despliegue de brigadas de emergencia y unidades caninas especializadas continuará de forma ininterrumpida en la zona de desastre en un intento por localizar a más sobrevivientes.