Superan los 3.300 los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Rodríguez también indicó que se han registrado 995 réplicas en diversas regiones del país desde que lo sacudieron los terremotos hace once días.

Dos terremotos

Dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon duramente varias regiones de Venezuela el 24 de junio, con diferencia de 39 segundos entre uno y otro, en un evento conocido como doblete sísmico.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico.

La mandataria militarizó ese estado para facilitar las tareas de rescate y el 1 de julio decretó siete días de duelo nacional, en memoria de las víctimas.

Nuevo sismo

Un nuevo sismo de magnitud 3,0 se registró este sábado en el noreste de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, en el oeste de Venezuela, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico se registró cerca de las 10:00 (GMT-4).

Hasta el momento, Funvisis reportó 890 réplicas en diversas regiones del país, después del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio.

(Sputnik)