Revelan las jugosas ofertas que le hizo EE.UU a Maduro para que deje la presidencia

"¿Y saben lo que me dijeron? —continuó—'que Maduro escoja el país adonde se quiere ir; le damos unos millones de dólares, le damos una casota'".

La propuesta de los funcionarios también abarcaba a Flores, a quien le habrían ofrecido una mansión en República Dominicana.

"Me le quedaba viendo: ¿Este señor [sin mencionar nombre] sabrá quién es Simón Bolívar? [...] ¿De qué me está hablando este señor?", recuerda Rodríguez que se preguntó.

Tras esa reunión, relata que llamó a Maduro para contarle lo que le habían puesto sobre la mesa.

Ante la información recibida, el mandatario le interrogó: "¿Y tú qué hiciste?", a lo que él respondió: "Lo que usted me dijo que hiciera: mandarlos al carajo".

El diputado recuerda que "esas tentaciones" le fueron planteadas al presidente venezolano "una y otra vez, todo el tiempo". "Ya daban risa, eran risibles, cada ladrón juzga por su condición", agregó.

Rodríguez hizo otra infidencia en el encuentro con los medios y dijo que había sido testigo en la mesa de diálogo con la oposición de la subordinación de sus dirigentes a las autoridades estadounidenses.

Según afirma, cuando los saludaba, los opositores venezolanos le escribían al embajador de EE.UU. en Colombia, Francisco Palmieri, si podían devolverle el saludo a Rodríguez.

"No pueden mover el pie izquierdo y después el derecho si no los autorizan", expresó. Asimismo, se refirió a cuando el político conservador Henry Ramos Allup había recibido en su casa la visita del exencargado de Negocios de EE.UU. en Venezuela, Todd Robinson, quien le habría disuadido, a través de intimidaciones, para que no se lanzara como candidato a las presidenciales, en 2022.

"Puso los pies sobre la mesa y dijo: 'Usted no puede inscribirse porque tiene familiares, tiene yernos, cuñados e hijos y tiene cuentas", expresó Rodríguez. En su opinión, actualmente Allup llama a votar en los próximos comicios del 28 de julio porque está autorizado a hacerlo.

(vía RT)