Halloween sangriento: muertos, heridos y detenidos en tiroteos en EEUU

La cifra total de heridos “todavía puede variar ligeramente”, según Comeaux, ya que algunas personas se trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica.

El primer tiroteo ocurrió alrededor de las 12:20 AM el segundo poco después de la 1:00 AM, mientras que el tercero tuvo lugar aproximadamente media hora más tarde, según un comunicado de prensa de la Policía de Dallas basado en la investigación preliminar.

Varias personas han sido detenidas y están siendo interrogadas mientras la Policía trabaja para identificar a los posibles autores de los disparos, señaló Comeaux, aunque no está clara su posible conexión con los tiroteos.

Ningún agente resultó herido, informó la Policía.

El barrio se define a sí mismo como “el principal distrito de arte y entretenimiento de Dallas”, según su sitio web. Varios locales de la zona habían anunciado eventos de Halloween para esa noche.

Estos incidentes nocturnos se produjeron aproximadamente seis meses después de que otros dos tiroteos ocurridos por la noche, con apenas una manzana de distancia entre ellos en Deep Ellum, dejaran un guardia de seguridad de 26 años muerto y otras cinco personas heridas, según informó KTVT, cadena afiliada a CNN.

Tiroteo en una tienda

En otro incidente, una persona murió y otras seis resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en una tienda Spirit Halloween, ubicada dentro de un centro comercial en Fairfield, California, informó la policía.

La Policía de Fairfield identificó a la víctima mortal como Constance Hages, de 31 años, quien, según sus familiares, estaba embarazada cuando murió.

Otras tres víctimas —un adolescente de 16 años y dos hombres de 19 y 32 años— permanecían en estado crítico hasta la tarde del sábado. Un hombre de 23 años también fue hospitalizado y se encontraba estable, mientras que otras dos víctimas que sufrieron heridas de bala fueron atendidas y dadas de alta, informó la policía.

Otro más

Finalmente, al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo ocurrido después de un partido de fútbol frente al estadio Legion Field, en la ciudad estadounidense de Birmingham, Alabama, informó la Policía local.

"Podemos confirmar que un total de nueve víctimas resultaron heridas por disparos: se ha confirmado que una de ellas falleció, otra se encuentra en estado crítico y siete están estables", dijo el portavoz de la Policía de Birmingham, Darrell Freeman, en una rueda de prensa retransmitida por el canal ABC 33/40.

Señaló que los agentes recuperaron varias armas de fuego en el lugar de los hechos y las trasladaron al depósito de pruebas de la Policía.

Los agentes también detuvieron a una persona sospechosa de haber efectuado los disparos.

(En base a información de Sputnik y CNN)