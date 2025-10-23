Rey y Papa protagonizan un inédito rezo conjunto en el Vaticano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

Vínculo entre iglesias

Según destacó la agencia Reuters, la reunión forma parte de los esfuerzos de ambas instituciones por fortalecer el vínculo entre las Iglesias, tras décadas de diálogo promovido por el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. “Es una señal de respeto mutuo y de comprensión de nuestras responsabilidades comunes”, dijo un vocero del Vaticano citado por Le Monde.

Carlos III, quien también ostenta el título de Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de representar “todas las confesiones de fe del Reino Unido” y de “fomentar la cooperación espiritual en tiempos de división global”. En tanto, el papa León XIV subrayó la importancia del “diálogo sincero entre los pueblos y las creencias como camino hacia la paz”.

Aunque no supone cambios doctrinales, el gesto es considerado un paso simbólico relevante en la historia de las relaciones entre Roma y la monarquía británica. La ruptura entre ambas se produjo en 1534, cuando el rey Enrique VIII fundó la Iglesia de Inglaterra tras separarse del Papa Clemente VII, marcando una fractura que perduró durante siglos.

Medios europeos coincidieron en que la escena en la Capilla Sixtina —con el jefe de la Iglesia católica y el máximo representante de la anglicana orando juntos— sintetiza un mensaje de reconciliación y de búsqueda de entendimiento espiritual, en un contexto internacional atravesado por conflictos y polarización.