Rezo conjunto

Rey y Papa protagonizan un inédito rezo conjunto en el Vaticano

En un hecho calificado como “histórico” por medios internacionales, el rey Carlos III, y el Papa León XIV rezaron juntos este miércoles en el Vaticano.

El Rey y el Papa en la Capilla Sixtina del Vaticano.

A 500 años de la ruptura entre Roma y la monarquía inglesa, el rey Carlos III y el papa León XIV compartieron una plegaria en la Capilla Sixtina, en un gesto sin precedentes de acercamiento entre las Iglesias anglicana y católica.

La instancia, organizada como parte de la visita oficial del monarca británico a la Santa Sede, constituye la primera plegaria pública conjunta entre un soberano inglés y un pontífice desde la Reforma protestante del siglo XVI.

El Rey y el Papa rezan juntos luego de 500 años

El encuentro, celebrado bajo los frescos de Miguel Ángel, reunió a representantes de ambas confesiones en una ceremonia ecuménica centrada en el diálogo interreligioso y la cooperación frente a los desafíos globales. Durante el acto, coros anglicanos y vaticanos interpretaron himnos de ambas tradiciones, en un gesto de conciliación simbólica tras siglos de distancia doctrinal.

Vínculo entre iglesias

Según destacó la agencia Reuters, la reunión forma parte de los esfuerzos de ambas instituciones por fortalecer el vínculo entre las Iglesias, tras décadas de diálogo promovido por el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. “Es una señal de respeto mutuo y de comprensión de nuestras responsabilidades comunes”, dijo un vocero del Vaticano citado por Le Monde.

Carlos III, quien también ostenta el título de Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de representar “todas las confesiones de fe del Reino Unido” y de “fomentar la cooperación espiritual en tiempos de división global”. En tanto, el papa León XIV subrayó la importancia del “diálogo sincero entre los pueblos y las creencias como camino hacia la paz”.

Aunque no supone cambios doctrinales, el gesto es considerado un paso simbólico relevante en la historia de las relaciones entre Roma y la monarquía británica. La ruptura entre ambas se produjo en 1534, cuando el rey Enrique VIII fundó la Iglesia de Inglaterra tras separarse del Papa Clemente VII, marcando una fractura que perduró durante siglos.

Medios europeos coincidieron en que la escena en la Capilla Sixtina —con el jefe de la Iglesia católica y el máximo representante de la anglicana orando juntos— sintetiza un mensaje de reconciliación y de búsqueda de entendimiento espiritual, en un contexto internacional atravesado por conflictos y polarización.

