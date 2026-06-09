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Mundo Roberto Sánchez | elecciones |

Empate técnico

Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori en el conteo presidencial de Perú

Con el 95,19 % de las actas procesadas por la ONPE, el candidato de izquierda Roberto Sánchez lidera el balotaje por un estrecho margen de 40.891 votos.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

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En un giro radical de las tendencias iniciales, el candidato de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) logró superar en votos a la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el conteo oficial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado domingo.

De acuerdo con el último reporte emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 95,19 % de las actas contabilizadas, Sánchez lidera el escrutinio con el 50,11 % (8.882.883 sufragios), frente al 49,88 % (8.841.992) obtenido por Fujimori. Este margen de apenas 40.891 votos a favor de Juntos por el Perú revierte el posicionamiento de la mañana de esta jornada, que ubicaba en primer lugar a la líder de Fuerza Popular.

Llamado a la calma y reacciones de los candidatos

Tras conocerse el avance oficial, Roberto Sánchez —quien este lunes continuó con normalidad sus actividades parlamentarias al no haber renunciado a su curul para la campaña— hizo un llamado a la ciudadanía a esperar el cierre del cómputo general "con tranquilidad y serenidad".

Por su parte, Keiko Fujimori reafirmó su postura expresada el domingo de respetar el dictamen de las urnas, independientemente del desenlace. Sin embargo, la candidata anticipó un panorama complejo al pronosticar que "serán días largos" antes de obtener una resolución definitiva.

Escenario de incertidumbre y pasos hacia la proclamación

La estrecha diferencia numérica ha encendido las alarmas entre diversos analistas políticos, quienes advierten que este escenario podría convertirse en la antesala de una prolongada crisis postelectoral en el país andino.

Aunque el panorama actual refleja lo que comúnmente se denomina un "empate técnico", la legislación electoral peruana estipula que la Presidencia de la República se define por mayoría simple, otorgando la victoria al candidato que sume un mínimo de un voto de ventaja.

No obstante, los expertos recuerdan que los datos brindados por la ONPE corresponden al conteo dinámico de votos. El resultado legal, definitivo e inapelable del proceso solo se consolidará una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revise y resuelva la totalidad de las actas impugnadas u observadas, para proceder luego a la proclamación oficial del nuevo mandatario. Tomando como precedente la primera vuelta del 7 de abril, donde el escrutinio oficial demoró 35 días, se prevé una resolución pausada del balotaje.

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