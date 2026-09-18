Rompe el silencio el único jurado por el cual la mujer que mató a sus 3 hijos no fue absuelta

"Un héroe estadounidense"

El nuevo abogado de Desronvil, Edward Paltzik, quien anteriormente representó a Donald Trump, salió en defensa de su cliente y pidió oraciones por su seguridad. "Este héroe estadounidense y defensor de la justicia ama a los Estados Unidos de América como el mejor país del mundo; valora nuestra sagrada Constitución como la cúspide de la libertad humana; y apoya a nuestro increíble líder, el presidente Donald J. Trump, como un compañero defensor del sentido común, la libertad y la cordura", afirmó Paltzik en un comunicado, sin mencionar a Desronvil por su nombre.

Desronvil, residente de Bridgewater, procede de una familia de inmigrantes haitianos que se estableció en Massachusetts en 1982. Familiares, amigos y vecinos lo describieron como parte de una familia respetable y culta, mientras que su abogado y vecinos señalaron que es un padre devoto y un hombre de fe.

Su presunto papel en el juicio y sus antecedentes personales generaron especulaciones sobre si sus creencias religiosas influyeron en su postura durante las deliberaciones. Sin embargo, su hermano ya había refutado esa idea: "No creo que la religión haya tenido nada que ver con eso", dijo.