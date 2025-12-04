Ruanda y el Congo firmaron acuerdo de paz en EEUU; y Trump se aseguró sus minerales raros

Pero los líderes africanos adoptaron un tono más cauteloso, mientras los combates continuaban en el este de la RDC, donde el grupo armado M23, que según la ONU cuenta con el apoyo de Ruanda, ha ganado terreno en las últimas semanas contra las fuerzas de Kinshasa.

"Habrá altibajos en el camino por delante, no hay duda de ello", dijo Kagame, cuyos aliados han tomado una ventaja decisiva en el terreno.

Tshisekedi, de la RDC, calificó la firma como el "comienzo de un nuevo camino, un camino exigente".

Paz a cambio de minerales raros

Trump dijo que el acuerdo allanará el camino para que EEUU acceda a minerales críticos (o raros) en ambos países. En particular, el este de la RDC, asolado por la violencia, tiene reservas de muchos de los minerales clave para las tecnologías modernas de los autos eléctricos.

Este es el último de una serie de acuerdos en los que el republicano ha negociado una participación para las empresas estadounidenses en la extracción de minerales raros, incluso en Ucrania.

"Vamos a sacar algunos de los minerales raros", dijo Trump. "Y todos vamos a ganar mucho dinero", concluyó el mandatario.