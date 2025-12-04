Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo acuerdo | paz | Donald Trump

Win to win

Ruanda y el Congo firmaron acuerdo de paz en EEUU; y Trump se aseguró sus minerales raros

Ruanda y la República Democrática del Congo firmaron un acuerdo de paz en Washington y Donald Trump aprovechó para firmar acuerdos sobre minerales raros.

Donald fue el anfitrión de un raro acuerdo de paz entre Ruanda y el Congo.

Por Redacción Caras y Caretas

Los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC) firmaron este jueves 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington DC el junto al presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump, quien aprovechó para firmar acuerdos sobre minerales raros con los dos países.

"Creo que va a ser un gran milagro", dijo Trump después de la firma en la que participaron Paul Kagame, presidente de Ruanda, y el presidente congoleño, Félix Tshisekedi. La firma tuvo lugar en un instituto de paz que su administración acaba de renombrar en su honor.

G7WhcGvXgAAoBiV

Trump efusivo y líderes africanos cautelosos

Hablando sobre los dos líderes, agregó: "Pasaron mucho tiempo matándose entre ellos, y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de las manos y aprovechándose económicamente de Estados Unidos, como lo hacen los demás países".

Pero los líderes africanos adoptaron un tono más cauteloso, mientras los combates continuaban en el este de la RDC, donde el grupo armado M23, que según la ONU cuenta con el apoyo de Ruanda, ha ganado terreno en las últimas semanas contra las fuerzas de Kinshasa.

"Habrá altibajos en el camino por delante, no hay duda de ello", dijo Kagame, cuyos aliados han tomado una ventaja decisiva en el terreno.

Tshisekedi, de la RDC, calificó la firma como el "comienzo de un nuevo camino, un camino exigente".

Paz a cambio de minerales raros

Trump dijo que el acuerdo allanará el camino para que EEUU acceda a minerales críticos (o raros) en ambos países. En particular, el este de la RDC, asolado por la violencia, tiene reservas de muchos de los minerales clave para las tecnologías modernas de los autos eléctricos.

Este es el último de una serie de acuerdos en los que el republicano ha negociado una participación para las empresas estadounidenses en la extracción de minerales raros, incluso en Ucrania.

"Vamos a sacar algunos de los minerales raros", dijo Trump. "Y todos vamos a ganar mucho dinero", concluyó el mandatario.

FUENTE: AFP

