Juristas del mundo condenan "intervención belicista" de EEUU en el Caribe

Juristas latinoamericanos y europeos elevaron una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestando su "firme condena y alarma frente a la intervención belicista de Estados Unidos en la zona del Caribe, con especial énfasis en las acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y el pretendido cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump".
Para los juristas estas acciones "representan claros actos de injerencia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y una agresión directa que atenta contra la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, y pone en riesgo a toda la zona del Caribe".
Ante esto demandan "el respeto irrestricto del Derecho Internacional, y que los tratados bilaterales y multilaterales, así como la Carta de las Naciones Unidas, sean la única vía válida para la resolución pacífica de controversias".
Intervención intolerable
Sostienen que la situación denunciada "ha alcanzado niveles intolerables, evidenciados en la reciente suspensión de vuelos internacionales tras el aviso de Estados Unidos por “una actividad militar en aumento, y las manifestaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, con la absurda pretensión de declarar al supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, para intentar nuevas justificaciones para la confesada intención del gobierno de Trump, de apropiarse del petróleo venezolano".
Indican que estas acciones violan, entre otras, la Carta de la ONU (arts. 2.1 y 2.4), la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores.
Denuncian
Además, denuncian que estas intervenciones constituyen "una violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular a los objetivos del artículo 2° y a los principios establecidos en el artículo 3°".
Es por esto que convocan "a la comunidad jurídica internacional a vigilar y denunciar ante las instancias competentes las violaciones al Derecho Internacional que amenacen la estabilidad del Caribe y del mundo".