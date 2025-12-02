Juristas del mundo condenan "intervención belicista" de EEUU en el Caribe

Intervención intolerable

Sostienen que la situación denunciada "ha alcanzado niveles intolerables, evidenciados en la reciente suspensión de vuelos internacionales tras el aviso de Estados Unidos por “una actividad militar en aumento, y las manifestaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, con la absurda pretensión de declarar al supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, para intentar nuevas justificaciones para la confesada intención del gobierno de Trump, de apropiarse del petróleo venezolano".

Indican que estas acciones violan, entre otras, la Carta de la ONU (arts. 2.1 y 2.4), la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores.

Denuncian

Además, denuncian que estas intervenciones constituyen "una violación a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular a los objetivos del artículo 2° y a los principios establecidos en el artículo 3°".

Es por esto que convocan "a la comunidad jurídica internacional a vigilar y denunciar ante las instancias competentes las violaciones al Derecho Internacional que amenacen la estabilidad del Caribe y del mundo".