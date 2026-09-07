Rusia advierte que los misiles de EEUU desplegados en Noruega pasan a ser objetivo de combate

Respuesta militar y ruptura del diálogo estratégico

Ante la presencia de esta infraestructura militar a escasos kilómetros de sus fronteras, la Cancillería rusa ratificó las medidas operativas que adoptará su comando militar:

Inclusión en la planificación de combate: Los lugares de emplazamiento de los complejos estadounidenses, sus centros de mando e infraestructura de soporte quedan incorporados en la planificación de uso de combate de los medios de ataque rusos en caso de un conflicto armado.

Impacto en la diplomacia: Moscú enfatizó que el despliegue de misiles terrestres de alcance medio e intermedio por parte de EEUU en suelo europeo anula cualquier premisa para entablar una conversación constructiva con Washington en materia de seguridad y estabilidad estratégica.