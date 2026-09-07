Rusia advierte que los misiles de EEUU desplegados en Noruega pasan a ser objetivo de combate

El Gobierno de la Federación de Rusia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó el reciente despliegue de sistemas de lanzamiento de misiles estadounidenses de alcance medio e intermedio en Noruega como una acción agudamente desestabilizadora de la OTAN. Moscú advirtió formalmente que las instalaciones militares involucradas han pasado a ser blanco prioritario de sus fuerzas de disuasión estratégica.
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Sistemas de lanzamiento y alcance sobre territorio ruso
Las declaraciones de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, se produjeron tras la divulgación de imágenes que muestran la llegada de un Sistema de Lanzamiento Contenedorizado (CLS) de cuatro celdas Mk-41 a Trondheim, Noruega, transportado por un avión C-17A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para los ejercicios militares conjuntos Atlantic City 26.
Según detalló la diplomática, estos complejos polivalentes están capacitados para realizar disparos de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk y misiles SM-6, permitiendo realizar ataques de alta precisión en la profundidad del territorio europeo de Rusia, incluida la capital, Moscú.
Respuesta militar y ruptura del diálogo estratégico
Ante la presencia de esta infraestructura militar a escasos kilómetros de sus fronteras, la Cancillería rusa ratificó las medidas operativas que adoptará su comando militar:
Inclusión en la planificación de combate: Los lugares de emplazamiento de los complejos estadounidenses, sus centros de mando e infraestructura de soporte quedan incorporados en la planificación de uso de combate de los medios de ataque rusos en caso de un conflicto armado.
Impacto en la diplomacia: Moscú enfatizó que el despliegue de misiles terrestres de alcance medio e intermedio por parte de EEUU en suelo europeo anula cualquier premisa para entablar una conversación constructiva con Washington en materia de seguridad y estabilidad estratégica.