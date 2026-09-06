Cinco muertos y cinco heridos tras el accidente de un avión de carga en Miami

#ALERTA | Avión de carga de Prime Air se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami tras cruzar una carretera, dejando múltiples fatalidades confirmadas en un área próxima a un almacén de Amazon. pic.twitter.com/jJ67SNJHGU — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 6, 2026

Fuego en el avión

Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade se desplegaron en el lugar para extinguir el incendio, que generó una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Como consecuencia del accidente, todas las pistas y calles de rodaje del aeropuerto permanecieron cerradas y se decretó una suspensión total de las operaciones aéreas durante varias horas.

El aeropuerto ha recomendado a los pasajeros que consulten directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las instalaciones.

(Sputnik)