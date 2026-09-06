Cinco personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas en el accidente de un avión de carga que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami, según informó este lunes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una rueda de prensa.
Cinco muertos y cinco heridos tras el accidente de un avión de carga en Miami
El accidente ocurrió el domingo, cuando el vuelo 7598 de Prime Air, operado por la aerolínea contratista de Amazon, sobrepasó la pista diagonal del aeropuerto.