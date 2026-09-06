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Mundo

Cinco muertos y cinco heridos tras el accidente de un avión de carga en Miami

El accidente ocurrió el domingo, cuando el vuelo 7598 de Prime Air, operado por la aerolínea contratista de Amazon, sobrepasó la pista diagonal del aeropuerto.

Accidente en el aeropuerto de Miami.

Accidente en el aeropuerto de Miami.

 Imagen tomada de X
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Por Redacción Caras y Caretas

Cinco personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas en el accidente de un avión de carga que se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami, según informó este lunes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una rueda de prensa.

"Sabemos que cinco personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas", declaró Levine Cava durante la comparecencia sobre el suceso.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 14:00 horas , cuando el vuelo 7598 de Prime Air, operado por la aerolínea contratista de Amazon, sobrepasó la pista diagonal del aeropuerto. La aeronave, un Boeing 737, quedó inmovilizada en el extremo noroeste del aeródromo, envuelta en llamas, según informaron los servicios de emergencia.

Fuego en el avión

Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade se desplegaron en el lugar para extinguir el incendio, que generó una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Como consecuencia del accidente, todas las pistas y calles de rodaje del aeropuerto permanecieron cerradas y se decretó una suspensión total de las operaciones aéreas durante varias horas.

El aeropuerto ha recomendado a los pasajeros que consulten directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las instalaciones.

(Sputnik)

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