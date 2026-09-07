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Política Fernando Pereira | Orsi |

Encuentro

Pereira se reúne este lunes con Orsi y cuestiona los "insultos" de la oposición al gobierno

El presidente del FA asistirá por la mañana a Torre Ejecutiva como parte de la ronda de reuniones del mandatario “mano a mano” con referentes partidarios.

El presidente Orsi se reúne este lunes con Fernando Pereira.

El presidente Orsi se reúne este lunes con Fernando Pereira.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Continuando con su ronda de diálogo con los líderes de los partidos políticos previo a su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá este lunes por la mañana al titular del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

La ronda de diálogo culminará este martes con el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. La reunión con Pereira está prevista para las 9 horas.

Cuando Fernando Pereira supo que el Partido Nacional se había bajado de la cumbre convocada por Yamandú Orsi debido a los señalamientos del Frente Amplio a la “responsabilidad política” del expresidente Luis Lacalle Pou en el caso Cardama, el titular de la coalición oficialista mandó a su equipo a imprimir todos los “insultos” recibidos por el gobierno y por su fuerza política en el último año. Pronto tuvo “la carpeta llena” y sin lugar para más, arremetió Pereira este sábado en el Plenario Nacional del FA.

Mientras Orsi intenta conciliar con todo el arco político y espera recibir esta semana al titular del Directorio blanco, Álvaro Delgado, la anécdota de Pereira fue parte de un extenso informe político en la Huella de Seregni en el que reivindicó el rumbo del oficialismo.

Pereira se reúne con Orsi

El propio presidente del Frente Amplio asistirá este lunes por la mañana a Torre Ejecutiva como parte de la ronda de reuniones del mandatario “mano a mano” con referentes partidarios.

Durante su alocución inicial, Pereira se solidarizó con Cuba, cuestionó la injerencia de la administración de Donald Trump en la región y respaldó la continuidad de Lula Da Silva en Brasil, al tiempo que confió en la reversibilidad de la caída en las encuestas que desde hace meses afecta al gobierno de Orsi.

El oficialismo se aferra por estos días a la moderada mejora en la opinión pública mostrada por Cifra y Factum, mientras que esta semana saldrán los resultados de Equipos Consultores.

En su informe político, Pereira también destacó la incidencia del “FA te Escucha” y de la articulación de toda la fuerza política con el gobierno para mejorar los resultados.

El presidente del Frente Amplio aludió además a la violencia política hacia las mujeres –en la antesala a aprobar el nuevo Protocolo en la materia– y al ataque de la semana pasada en la Facultad de Medicina como parte de la violencia de género en la sociedad.

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