Pereira se reúne este lunes con Orsi y cuestiona los "insultos" de la oposición al gobierno

Mientras Orsi intenta conciliar con todo el arco político y espera recibir esta semana al titular del Directorio blanco, Álvaro Delgado, la anécdota de Pereira fue parte de un extenso informe político en la Huella de Seregni en el que reivindicó el rumbo del oficialismo.

Pereira se reúne con Orsi

El propio presidente del Frente Amplio asistirá este lunes por la mañana a Torre Ejecutiva como parte de la ronda de reuniones del mandatario “mano a mano” con referentes partidarios.

Durante su alocución inicial, Pereira se solidarizó con Cuba, cuestionó la injerencia de la administración de Donald Trump en la región y respaldó la continuidad de Lula Da Silva en Brasil, al tiempo que confió en la reversibilidad de la caída en las encuestas que desde hace meses afecta al gobierno de Orsi.

El oficialismo se aferra por estos días a la moderada mejora en la opinión pública mostrada por Cifra y Factum, mientras que esta semana saldrán los resultados de Equipos Consultores.

En su informe político, Pereira también destacó la incidencia del “FA te Escucha” y de la articulación de toda la fuerza política con el gobierno para mejorar los resultados.

El presidente del Frente Amplio aludió además a la violencia política hacia las mujeres –en la antesala a aprobar el nuevo Protocolo en la materia– y al ataque de la semana pasada en la Facultad de Medicina como parte de la violencia de género en la sociedad.